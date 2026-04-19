Piden ayuda para salvar a un mallorquín ingresado en un hospital de Tailandia: "Está en una situación crítica"
Seba Baigorria, residente en la isla, está ingresado en estado crítico en Phuket, pero necesita que lo trasladen a un hospital de Bangkok para que le apliquen la terapia ECMO
La familia de Seba Baigorria, un residente en Mallorca ingresado con un grave cuadro respiratorio en un hospital de Phuket (Tailandia) ha solicitado ayuda para trasladar a su hermano a un hospital de Bangkok para poder recibir el tratamiento avanzado que necesita.
Según ha explicado la familia en la plataforma de crowdfunding, Seba ingresó en el hospital con un grave cuadro de problemas respiratorios y su estado se ha deteriorado rápidamente y está en una situación crítica.
Presenta fallo respiratorio severo, infección pulmonar, alteraciones cardíacas con arritmia y afectación renal. En este momento está sedado e intubado, en cuidados intensivos (UCI) luchando por su vida.
Según explican, el hospital donde se encuentra actualmente, Vachira Hospital (Phuket), no dispone del soporte vital avanzado que necesita, una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), un sistema que actúa como soporte temporal de corazón y pulmones cuando estos fallan.
Por este motivo, es necesario realizar un traslado urgente al Bangkok Hospital Phuket, donde sí cuentan con este tratamiento especializado.
El ECMO es su única oportunidad para estabilizar su estado, oxigenar su sangre y ganar tiempo para que sus órganos puedan recuperarse.
"Nos enfrentamos a una situación crítica y el tiempo es determinante", señalan. El objetivo de esta campaña es cubrir los costes del traslado y del tratamiento ECMO, así como los cuidados intensivos necesarios durante su estancia hospitalaria.
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