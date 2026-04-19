Koldo era el hombre fuerte de Armengol, el PSOE sigue mintiendo sobre su trama

Los socialistas lo ponen difícil para votarles, pero tras el ‘caso Koldo’ costará introducir la papeleta incluso con mascarilla. Un informe desapasionado de la UCO ha tirado por tierra las mentiras vertidas por Francina Armengol en el Senado o ante el Tribunal Supremo. Peor todavía, ha demostrado la sumisión integral a la trama corrupta de una política que insiste en presumir de limpieza. El resumen del ‘Análisis’ que la priva de redención política establece que el verdadero jefe de la trama de las mascarillas era Víctor de Aldama, con Ábalos y la presidenta socialista de Balears de monaguillos, el primero de ellos cobrando. Presuntamente, claro.

Para Armengol, la humillación es peor que el acatamiento de las órdenes de personajes como Koldo o Aldama, el socialista del siglo XXI. Balears contempla gracias a la UCO cómo su presidenta se postra ante porteros de prostíbulo para conseguir que los ministros socialistas le presten un mínimo de atención, ya se trate de Salvador Illa o de José Luis Ábalos. Según el protocolo, la presidencia del Govern se sitúa por encima en Balears de una cartera ministerial, por lo que la penúltima presidenta degradó su cargo hasta niveles inéditos desde Jaume Matas.

«A lo mejor lo he visto alguna vez», decía la presidenta del Congreso de Koldo, que en realidad era el hombre fuerte de Armengol y no de Ábalos. El forzudo manejó a su presa mallorquina como un títere, ganándose cada uno de los diez mil euros mensuales que le pagaba el progresista Aldama. Presuntamente. Sin embargo, el PSOE insiste en tratar como un extraño al empresario que le vendió a Armengol cuatro millones en mascarillas fraudulentas, y otro millón largo en PCRs inconstitucionales.

Llegamos así al papel desdichado de Iago Negueruela, que se ufanaba como número dos de Armengol cuando ese papel correspondía a Koldo, según se demuestra en los emojis con beso que le dirigía la presidenta. Y luego se ríen de Díaz Ayuso. Como de costumbre, al actual candidato socialista a ser tercero en las elecciones a Cort del año próximo le tocó reconstruir los platos rotos. Y lo hizo mintiendo:

Fuera de su hábitat, eran cómicos los esfuerzos de Negueruela por distinguir entre mascarillas FFP2 y KN95, hasta el punto que dijo a la vez que eran equivalentes y su contrario.

Todavía me desternillo al recordar a Negueruela disertando bizantino sobre uso hospitalario o civil de las mascarillas fraudulentas, que no quería ninguna comunidad del PSOE. Hasta el punto de que los propios técnicos de su IB-Salut escribían que «he pensado que mejor abrir un código nuevo para estas mascarillas, para no mezclarlas con las otras. Algo así como mascarilla para uso extrahospitalario... o el nombre que sugieras». Cuatro millones de euros en basura, así funcionaba la Sanidad de Armengol.

Y qué me dicen de Negueruela bramando que la compra se formalizó en un contrato. Vayamos con el folio número 31 del ‘Análisis’ de la UCO: «A través de esta conversación, se evidenciaría de nuevo que se habría llevado a cabo el servicio sin haber confeccionado, y firmado previamente, el correspondiente contrato». Tutti fratelli, como en Sicilia.

Cuando la podredumbre de las mascarillas fraudulentas y no reclamadas se extendió a las PCRs diseñadas por Armengol al servicio de Koldo, de nuevo Negueruela salió estentóreo a defender que su Govern no había comprado test. Folio 9, «Se habrían localizado los siguientes expedientes de contratación de pruebas de diagnóstico para el covid a la empresa Megalab (Aldama) por un importe total de 1.112.640 euros». Se necesita valor para desmentir un procedimiento administrativo.

Negueruela vuelve a mentir respecto de la vergonzosa cumbre de Aldama con su subordinada Armengol en el Consolat. No era una audiencia a Air Europa, qué vergüenzas tendrá que ocultar el PSOE para utilizar este burdo camuflaje. Es Koldo, nada que ver con la aviación, quien interrumpe a la presidenta de Balears en un Consell de Govern, «necesito una cita el miércoles, si comes con ellos te voy a querer siempre». Y hasta el exconseller puede entender con cierto esfuerzo que cuando Koldo le ordena a la presidenta que «estos van con Air Europa, te cuento y me dices», queda claro que «estos» no tienen nada que ver con la aeronáutica, y su intermediario todavía menos.

Miente a continuación Negueruela cuando dice que en la reunión con Aldama en el Consolat no se habló de PCRs. Salvo que el mismo día de la reunión, Aldama remite a Koldo y Koldo a Armengol el documento ‘Presentación proyecto covid Baleares’.

Y salvo que días antes, Armengol había enviado diligente a Koldo (?) su «Propuesta de controles sanitarios en Puertos y Aeropuertos de Balears», especificándole que «la realización de pruebas se contrataría externamente mediante una tramitación de urgencia». Y salvo que, un mes después de la reunión en que no se habló de las PCRs de Aldama, el PSOE compró las PCRs de Aldama. A sus órdenes, Negueruela incluido.

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