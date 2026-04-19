Prueba solidaria
La décima Magic Line de Sant Joan de Déu reúne a 1.400 personas en Mallorca
La jornada concluye en el Parc de la Mar con una fiesta solidaria abierta a los participantes
Los fondos servirán para apoyar la labor de los hospitales de Palma e Inca y de la Fundació Sant Joan de Déu Mallorca
Unas 1.400 personas han participado este domingo en la décima edición de la Magic Line Sant Joan de Déu Mallorca, una caminata solidaria destinada a recaudar fondos para programas sociales dirigidos a colectivos vulnerables de la isla.
La iniciativa, organizada por la Obra Social de Sant Joan de Déu, destina el 100 % de lo recaudado a proyectos de los hospitales Sant Joan de Déu de Palma e Inca y de la Fundació Sant Joan de Déu Mallorca, centrados en la atención social y sanitaria de personas en situación de vulnerabilidad.
Los participantes se han inscrito en tres recorridos: uno de 6 kilómetros, con salida desde el hospital de Palma y llegada al Parc de la Mar tras recorrer la fachada marítima; otro de 3 kilómetros, desde el Portixol; y una ruta marítima adaptada desde el Club Náutico de Cala Gamba, dirigida a personas con movilidad reducida y familias en riesgo de exclusión.
La jornada culmina en el Parc de la Mar con una fiesta solidaria con actuaciones musicales, animación infantil y actividades lúdicas, en un ambiente festivo.
El objetivo principal de la convocatoria ha sido promover la implicación ciudadana y reforzar el apoyo a los colectivos más vulnerables, han subrayado los organizadores de esta cita solidaria.
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