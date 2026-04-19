Educación
Aparecen pintadas contra la dirección del colegio del Molinar tras cancelar la ofrenda floral a Aurora Picornell
Los grafiti también denuncian la marcha de maestras y que el PP y Vox son "asesinos de ideas y del catalán"
Tres pintadas con las frases ‘Equip directiu dimissió!’, ‘Les millors mestres se’n van de l’escola. Per què?’ y ‘PP-Vox assassins d’idees i del català’ han aparecido este domingo en el muro que delimita el colegio de Educación Infantil y Primaria del Molinar, así como un cartel en el tablón de anuncios donde puede leerse ‘Les famílies defensen les docents, n’Aurora, el català y l’amor per l’escola pública’.
Estas manifestaciones se producen tras la polémica por la cancelación de una actividad escolar en el busto de Aurora Picornell, que se halla a pocos metros del centro docente, en el Born del Molinar.
Además, según indican fuentes cercanas, «los maestros son muy críticos con el actual equipo directivo y la conselleria de Educación», lo que se suma al enfado de algunas de las familias de los alumnos por la prohibición el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, de llevar flores a la estatua de la activista asesinada durante la Guerra Civil.
Prohibición de Cort
La denegación del permiso fue del ayuntamiento de Palma, que argumentó que la solicitud para ocupar el espacio público se hizo con poco tiempo de antelación «para organizar un dispositivo de seguridad».
Sin embargo, al final la actividad educativa se canceló definitivamente debido a que la dirección del centro consideró que «quedaría muy descontextualizada», como afirmó en su momento el responsable, Biel Artigues, lo que provocó más desconcierto y disgusto entre las familias críticas con la suspensión del acto.
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