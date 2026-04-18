Xarxa per la inclusió valora positivamente el proceso de regularización de personas migrantes y reclama más recursos públicos

La Xarxa per la Inclusió Social (EAPN) ha valorado de forma positiva el inicio del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, al considerar que se trata de una medida "necesaria" y alineada con la defensa de los derechos de las personas.

A través de un comunicado, la entidad ha mostrado su disposición, junto a sus organizaciones miembro, a colaborar tanto con las administraciones públicas como con las personas que quieran acogerse a este proceso. En este sentido, ofrece apoyo para facilitar la gestión administrativa, así como asesoramiento y acompañamiento "con proximidad y profesionalidad" a los potenciales beneficiarios.

No obstante, la red ha reclamado a las administraciones públicas que desplieguen los recursos necesarios para garantizar que la regularización llegue a todas las personas que puedan beneficiarse, y que el proceso se desarrolle de manera eficiente y con atención presencial.

En esta línea, EAPN ha criticado las directrices políticas detectadas en algunos ayuntamientos de las islas que, según indica, son contrarias al refuerzo de las plantillas de los servicios sociales para tramitar certificados de vulnerabilidad.

Asimismo, la entidad ha instado al Ministerio de Inclusión a poner en marcha de forma inmediata una campaña informativa que garantice el acceso a información "real y actualizada" sobre el proceso. También ha solicitado que las oficinas de información para personas migrantes (OFIM) faciliten asesoramiento, en línea con el compromiso adquirido por la Dirección General de Inmigración en una reunión mantenida el pasado 15 de abril.

Por otro lado, la organización ha respondido a las críticas contrarias al proceso, señalando que no deben basarse en "argumentos falaces y criminalizadores". Si bien ha mostrado su disposición a aceptar críticas constructivas orientadas a mejorar la regularización, rechaza las peticiones de suspensión fundamentadas en "premisas falsas".

EAPN ha recomendado a las personas potencialmente beneficiarias y a las entidades que las acompañan que se informen únicamente a través de fuentes oficiales. En este contexto, ha condenado las prácticas de quienes intentan aprovecharse del proceso ofreciendo servicios a "precios abusivos e inaceptables".

Finalmente, la red ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de las personas interesadas en acogerse a la regularización. Aunque reconoce que el plazo de tramitación es corto, ha apelado al compromiso del Gobierno de "no dejar a nadie atrás", y ha advertido de que, si fuera necesario, exigirá una prórroga del plazo.