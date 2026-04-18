Un turista alemán en Mallorca encuentra una esvástica grabada en su BMW

Había aparcado su coche a propósito en una calle residencial tranquila de Palmanova, en el suroeste de Mallorca. Pero cuando el turista alemán Marc H. regresó a su BMW el jueves al mediodía (16/4), unos desconocidos habían grabado una pequeña esvástica en la puerta del copiloto. En la puerta trasera derecha, presumiblemente los mismos autores dejaron además un arañazo de al menos 35 centímetros de longitud.

En una conversación telefónica, H. declaró al diario Mallorca Zeitung: “Un arañazo es una cosa, pero la esvástica deja una sensación muy extraña”. Sobre todo porque asegura no compartir en absoluto la ideología que representa, sino más bien todo lo contrario desde el punto de vista político.

H. había aparcado el coche de empresa, con matrícula alemana, la tarde anterior poco después de las 19:00. Él y su esposa están pasando estos días sus vacaciones en un apartamento familiar en el que ya se han alojado en otras ocasiones. La pareja no posee ninguna propiedad en Mallorca.

Tras descubrir los daños, H. y su mujer presentaron una denuncia ante la Guardia Civil. Según cuenta H., los agentes dieron la impresión de que este tipo de hechos ocurre con cierta frecuencia. No espera que se encuentre al responsable, ya que el caso se archivaría automáticamente tras 72 horas.

Daños por valor de varios miles de euros

El alemán necesita la denuncia también para el seguro. Quiere reparar los daños lo antes posible cuando regrese a Alemania. “No es nada agradable ir conduciendo con algo así en el coche”.

El alemán estima los daños en su BMW, que apenas tiene un año, en varios miles de euros. H. no quiere dramatizar el incidente: “Podría haber sido cualquiera, desde alguien borracho hasta alguien desesperado por la situación de la vivienda en Mallorca”.

En los últimos meses se han producido repetidamente incidentes similares en Mallorca. En julio, en Santanyí, presuntos opositores al turismo pintaron la palabra “Fuera” en negocios alemanes y pegaron pegatinas con lemas como “Alemanes fuera” o “Compradores extranjeros, iros al infierno” en los escaparates.

A principios de abril, la influencer alemana Soraya Scheuring también fue víctima de un ataque con grafitis en su recién inaugurado estudio de bienestar en el barrio de Pere Garau, en Palma. Asimismo, en el pasado, coches con matrícula alemana han sido objetivo de ataques en varias ocasiones.