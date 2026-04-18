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Taltavull apoya al papa León XIV frente a las críticas de Trump

El obispo de Mallorca también ha hecho referencia en su mensaje a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el pontífice, y ha defendido que la Iglesia tiene la obligación moral de alzar la voz frente a la guerra y promover la convivencia entre los pueblos

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, en una imagen de archivo.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, en una imagen de archivo. / Bisbat de Mallorca

EFE

Palma

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha expresado su "adhesión y comunión" con el papa León XIV por su postura en defensa de la paz y su rechazo a los conflictos bélicos, en un mensaje en el que ha agradecido su "testimonio valiente y humilde".

En un escrito dirigido a la diócesis, el prelado ha destacado el posicionamiento del pontífice frente a la guerra y su apuesta por el diálogo y el multilateralismo, así como su reciente actividad pastoral durante su viaje por países africanos como Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

El obispo ha subrayado que el mensaje del Papa se fundamenta en el Evangelio y en la defensa de la paz, recordando sus palabras en contra del conflicto con Irán y su rechazo a la violencia como vía para resolver disputas internacionales.

Taltavull también ha hecho referencia a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el pontífice, y ha defendido que la Iglesia tiene la obligación moral de alzar la voz frente a la guerra y promover la convivencia entre los pueblos.

El mensaje recoge también las declaraciones del Papa en las que insiste en que "Dios no bendice ningún conflicto" y que la paz no puede basarse en el equilibrio de poder, sino en la construcción de relaciones basadas en el diálogo, la justicia y la fraternidad.

El obispo Taltavull ha invitado a los fieles a seguir el ejemplo del pontífice y a implicarse en la promoción de la paz desde el ámbito personal y comunitario, destacando la importancia de la oración, el compromiso social y la cultura del encuentro frente a la violencia.

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El texto concluye con un llamamiento a transformar la sociedad a través de valores como la reconciliación y la unidad, en línea con el mensaje que el papa León XIV está difundiendo en su actual gira internacional.

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