El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará

Mallorca ya mira al cielo ante una de las citas astronómicas más esperadas de los próximos años. "El acontecimiento del siglo", como lo definió Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca. El divulgador astronómico Pep Marcús ha ido más allá y ha advertido que los mallorquines nos podemos ni imaginar "lo que se nos viene encima", con isla convertida "en el epicentro astronómico mundial", especialmente por la masificación que provocará el evento, con decenas de miles de turistas en pleno mes de agosto y con precios de alojamientos disparados.

Y es que la fecha del miércoles 12 de agosto de 2026, Mallorca quedará dentro de la franja desde la que se podrá ver un eclipse total de Sol, un fenómeno excepcional que convertirá el atardecer en una escena insólita durante algo más de un minuto. Y aunque en buena parte de Mallorca se podrá disfrutar del espectáculo, no todos los puntos ofrecerán la misma experiencia.

Los datos disponibles sitúan a Palma y su entorno como una de las zonas más favorables de la isla. El motivo es que la línea de centralidad del eclipse, es decir, la franja donde la totalidad dura más, pasa muy cerca de Palma, según la información oficial del Instituto Geográfico Nacional.

En la capital balear, el momento máximo del eclipse llegará en torno a las 20.31 horas y la totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 36 segundos, una duración ligeramente superior a la de otros puntos de Mallorca.

Palma gana, pero hay una trampa

Sobre el papel, Palma sale mejor parada. Pero en este eclipse hay una condición que puede cambiarlo todo: el Sol estará muy bajo sobre el horizonte cuando llegue la fase total. Eso significa que un edificio, una montaña, una hilera de árboles o incluso un relieve aparentemente poco importante pueden arruinar la visión justo en el instante más esperado.

Por eso, más allá de buscar el punto exacto con unos segundos más de oscuridad, lo realmente importante será elegir un lugar con el oeste completamente despejado. En Mallorca, eso da ventaja a zonas de la bahía de Palma, la costa sur y algunos puntos del suroeste donde el horizonte marítimo abre una ventana limpia hacia la puesta de sol. Esta recomendación coincide con la insistencia de los organismos y guías de observación en que la visibilidad hacia poniente será decisiva en Baleares.

Imagen de los tiempos del eclipse en Mallorca / DM

La diferencia entre verlo bien y verlo a medias

No se trata solo de estar en Mallorca el día del eclipse. Se trata de colocarse bien. Un punto teóricamente excelente puede quedar penalizado si tiene obstáculos delante, mientras que otro algo menos centrado puede ofrecer una visión mucho mejor si el horizonte está limpio. Esa es precisamente una de las grandes particularidades del eclipse de agosto de 2026 en la isla: no bastará con “estar cerca”, habrá que escoger con cuidado desde dónde mirar.

De hecho, el Govern balear ha anunciado una prueba de visibilidad para los días 29 y 30 de abril con el fin de ayudar a la ciudadanía a comprobar desde qué lugares concretos se podrá observar el eclipse en condiciones óptimas. La iniciativa servirá también para aproximar las zonas de observación oficial y analizar los escenarios más favorables en las Islas.

Un fenómeno que puede atraer a miles de personas

El interés por este eclipse no deja de crecer. No es para menos: España será uno de los grandes escenarios mundiales del fenómeno y Mallorca aparece entre los lugares señalados para vivirlo con una combinación muy llamativa de totalidad, mar y atardecer. Esa mezcla convierte a la isla en un punto especialmente atractivo tanto para residentes como para visitantes.

La imagen promete ser espectacular: la luz cayendo sobre el Mediterráneo, el Sol cada vez más bajo y, de repente, la oscuridad en pleno atardecer. En Palma, además, el momento culminante llegará con el astro ya muy cerca del horizonte, lo que hará todavía más impactante la escena para quienes encuentren el sitio adecuado.

Qué zona de Mallorca apunta como favorita

Si la pregunta es clara, ¿dónde se verá mejor el eclipse desde Mallorca? La respuesta también lo es: Palma y su entorno parten como la referencia principal por cercanía a la línea de centralidad y por duración de la totalidad. Ahora bien, dentro de esa ventaja general, el mejor lugar concreto será aquel que reúna tres condiciones: horizonte oeste limpio, buena visibilidad y ausencia de obstáculos.

En otras palabras, no bastará con decir “lo veré desde Palma”; habrá que afinar algo más y escoger un punto abierto hacia poniente. Ahí es donde puede estar la diferencia entre presenciar uno de los grandes fenómenos astronómicos del siglo o quedarse con una visión incompleta en el momento decisivo.

Ojo: mirar sin protección puede ser peligroso

Los expertos recuerdan que durante las fases parciales del eclipse solo debe observarse con gafas homologadas o con sistemas seguros de observación solar. Solo en el breve instante de la totalidad completa puede retirarse la protección visual.

En definitiva, Mallorca tendrá una posición privilegiada el próximo 12 de agosto de 2026, pero el mejor sitio no será simplemente cualquier rincón de la isla: todo apunta a que la zona de Palma será la gran favorita, siempre que el observador encuentre un horizonte limpio hacia el oeste. Ahí estará la clave para vivir al máximo uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años.