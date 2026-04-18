Koldo a Armengol: “Pero serás jodida”

El reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, que investiga una parte de la trama Koldo, evidencia una retahíla de mensajes entre la expresidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, que actualmente preside el Congreso de los Diputados, y el antiguo asesor y hombre de confianza del entonces ministro José Luis Ábalos, Koldo García.

Pese a que Armengol a principios de este mes echara balones fuera en su declaración por escrito ante el Tribunal Supremo al inicio del juicio contra Koldo García, Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama, en la que dijo no recordar “todas las comunicaciones que se produjeron en aquellos momentos” en plena pandemia con Koldo y añadió “no lo recuerdo, ni tengo constancia alguna de ello” en relación con posibles mensajes de WhatsApp, ahora la UCO ha revelado una serie de conversaciones entre ambos a través de la aplicación de mensajería, donde se refleja una familiaridad y cierta confianza.

Incluso, la entonces presidenta de Baleares le reportaba novedades a Koldo, como destaca la Guardia Civil en su informe. Así, el 30 de octubre de 2020 Armengol pregunta a Koldo si puede hablar y, una hora más tarde, le envía un documento sobre Propuesta de controles sanitarios en Puertos y Aeropuertos de las Illes Balears 29 de octubre 2020. Ese mismo documento se lo reenvía Víctor de Aldama a su socio, el empresario Ignacio Díaz, que presuntamente participaba también en la trama corrupta, en este caso en la adjudicación de contratos de pruebas PCR durante la pandemia, minutos más tarde de que Armengol se lo hiciera llegar a Koldo. La UCO subraya que con ello “se demostraría el papel que desempeña Koldo como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la administración balear y los intereses de Víctor de Aldama”.

Ministerio de Sanidad

La entonces presidenta del Govern balear comenta con Koldo García las iniciales reticencias del Ministerio de Sanidad respecto a los controles a los pasajeros en aeropuertos de las islas que se querían poner en funcionamiento. Armengol informa a Koldo: “De la propuesta de Baleares dicen que no ven controles nacionales sin más explicación. Mañana llamaré a Illa (…) es desesperante (…) si se te ocurre algo”. Koldo intercede y contacta con el entonces director del gabinete del ministro de Sanidad el 1 de noviembre de 2020. Armengol pregunta a Koldo si puede conseguir el informe y así lo contra argumentan. Entonces, Koldo le pide que espere y le dice que luego la llama.

A continuación, Francina Armengol ese mismo día 1 de noviembre de 2020, jornada festiva y además era domingo, sobre la una del mediodía vuelve a contactar por WhatsApp con Koldo: “H! Me acaba de llamar Illa. Esta semana me contesta a nuestra propuesta. Le he visto más predispuesto”. Armengol le confirma que ya ha hablado con el ministro de Sanidad y añade en otro mensaje: “Tendremos que seguir insistiendo…”.

Acto seguido, Koldo García responde a la presidenta balear: “Pero serás jodida”.

Horas después, por la tarde el asesor de Ábalos le dice a Armengol: “Llámame cuando puedas por favor”.

Dos días más tarde, el 3 de noviembre de 2020, el empresario Ignacio Díaz le dice a Fernando Ruiz, de Eurofins Megalab, la empresa de las pruebas PCR, que han cerrado hoy con Policía Nacional “y Baleares esta semana darán el ok (…) las cosas van saliendo”, según se desprende del reciente informe de la UCO de la Guardia Civil.