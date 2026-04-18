Conferencia en Palma sobre el eclipse de sol en Mallorca: «No os podéis imaginar lo que se nos viene encima»

«No os podéis imaginar lo que se nos viene encima con el eclipse de Sol; puede que después de mi charla se os quiten las ganas de verlo», así empezó este viernes la conferencia ‘Eclipse 2026, guía de supervivencia’ en el Estudi General Lul·lià. El divulgador astronómico Pep Marcús dio las claves para seguir de forma correcta y segura el gran eclipse total de sol del 12 de agosto en Mallorca, con el objetivo de que este fenómeno excepcional sea una experiencia segura, científicamente rigurosa y que, en la medida de lo posible, se eviten masificaciones en puntos concretos de la isla.

El profesor Marcús, presidente del Club Newton, la asociación astronómica del Pla y Llevant de Mallorca, explicó en una charla distendida y con mucho humor -entre bromas sobre terraplanistas y comentarios sobre el turismo- una verdad incómoda: el eclipse solar será un marrón y un auténtico dolor de muelas para las instituciones, que, si no se toman en serio la preproducción del acontecimiento, puede derivar en verdaderas tragedias.

«Si un día normal de agosto las carreteras de la Tramuntana no aguantan el tráfico, ¿qué pasará el día del eclipse? ¿Qué pasará si un hombre en Deià tiene un ataque al corazón y no pueden pasar las ambulancias por la saturación?», se preguntaba Marcús.

Conferencia de Pep Marcus sobre el eclipse del 2026 / MANU MIELNIEZUK

Su ingenio y chispa disimulaban la magnitud de lo que estaba explicando, pero entre líneas se percibía una preocupación real por la situación de la isla durante ese día, en el que se concentrarán tres eventos históricos: el eclipse solar, una puesta de sol eclipsada y las llàgrimes de Sant Llorenç. El divulgador astronómico explicó que muchos buenos miradores pueden convertirse en trampas mortales ante la avalancha de personas, por lo que las instituciones intentarán cerrarlos. Sin embargo, como él mismo señaló: «Ese mismo día del año pasado, sin eclipse de por medio, había más de cuatro millones de personas en Mallorca. ¿Cómo van a poder controlar todos los accesos los ayuntamientos?».

El divulgador comparó la escena con la que se produce en el Gorg Blau cuando caen cinco copos de nieve: si en esos momentos la prudencia y la cordura brillan por su ausencia entre los palmesanos, la llegada de personas de fuera de Mallorca -aficionados y astroturistas que desde hace meses han reservado hoteles para vivir el denominado eclipse del siglo- puede agravar aún más la situación: «Lo que se viene es muy grande».

El último eclipse de este tipo se produjo en 1905. El divulgador bromeó sobre las cifras desorbitadas que algunos turistas están pagando para visitar la isla en este día histórico: «Una noche por 22.000 euros en el Port de Sóller para un momento de 96 segundos: queda a 2.000 euros por segundo». Además, Pep Marcús ofreció recomendaciones esenciales para garantizar una observación segura y satisfactoria, insistiendo en las precauciones básicas y los errores que deben evitarse. Entre ellas, destacó especialmente la importancia de la salud ocular y las medidas de seguridad necesarias para observar el fenómeno.

Pep Marcús destaca que el eclipse se podrá contemplar prácticamente en el 60% del territorio de la isla. Por ello, una de las principales recomendaciones es la distribución racional de las personas, de manera que cada uno intente disfrutar del evento astronómico allí donde se encuentre, sin que todo el mundo se desplace a los mismos puntos.

Para gestionar mejor las multitudes que se temen, se ha puesto en marcha un plan regional de emergencia y coordinación, con un protocolo especial llamado Eclipbal, combinación de “eclipse” y “Baleares”. Paralelamente, varios grupos de trabajo elaboran un mapa del archipiélago para identificar los lugares con mejor visibilidad del eclipse solar.

Taller de observación solar

Para estar aún más preparados, el próximo 24 de abril a las seis de la tarde, las terrazas del Estudi General Lul·lià acogerán un taller de observación solar, también a cargo de Pep Marcús.

La actividad ofrecerá una experiencia práctica para descubrir el Sol de forma segura mediante un telescopio inteligente. La sesión permitirá observar directamente la superficie solar con calidad y seguridad.

Durante el taller, se explicarán las características del astro rey y los elementos que se pueden contemplar, así como también se darán recomendaciones específicas para proteger la salud ocular. Este taller combina la divulgación científica y práctica guiada, garantizando una aproximación rigurosa y accesible a la observación solar.