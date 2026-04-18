El Bierkönig de Ballermann inaugura la nueva temporada: “Aquí un fiscal puede estar de fiesta borracho a la una de la tarde”

En Mallorca ha comenzado la apertura de cuatro días del Bierkönig, una de las dos grandes discotecas del Ballermann. “Todo es como siempre”, dice el cantante del Ballermann Tim Toupet. Sus palabras pueden interpretarse tanto en sentido positivo como negativo. “El local está otra vez hasta arriba”, añade Toupet. Para él, incluso demasiado lleno como para poder ver con calma las novedades del local.

Antes, el templo de la fiesta estaba dividido en una zona antigua y otra nueva, que ahora se llaman “Platz” y “Halle2”. En esencia, se han reorganizado un poco las barras, los puestos de comida y los escenarios. Sin embargo, no ha cambiado nada en las baldosas rotas y pegajosas del suelo.

“Las reformas eran necesarias desde hacía tiempo. Por lo que pude ver rápidamente en mi primera actuación, el Bierkönig lo ha hecho bien”, afirma el cantante, que después de la inauguración quiere volver a mirar todo con más detalle.

Ambiente “increíblemente bueno”

El cantante Julian Sommer está entusiasmado. “En la inauguración siempre hay muchísima gente; a más tardar a primera hora de la tarde, los locales ya no dejan entrar a más gente. Todo el mundo está feliz de que vuelva a empezar. El ambiente es increíblemente bueno. Está lleno y no es barato, pero será otra vez espectacular”, asegura.

La mayoría de los éxitos del Ballermann hablan de la nostalgia: del sol, las vacaciones y la isla. Los asistentes a la inauguración se saben las letras de memoria; se les nota que han estado esperando este momento durante medio año.

“Hace tres años estuvimos por casualidad en la inauguración”, cuentan Stefan y Femke, de Flensburgo. “Nos fuimos prácticamente con el corazón roto y desarrollamos una auténtica fiebre por Mallorca”. Del norte de Alemania, pasaron de 1 grado a los aproximadamente 25 grados de la isla.

Apertura del Bierkönig 2026: impresiones del primer día / Nele Bendgens

Un fiscal a las 13:00 borracho

“En un sitio así, un fiscal puede estar de fiesta borracho a la una de la tarde. En Alemania eso no es posible”, dice el hombre de Flensburgo, que no quiere revelar su profesión. “Da igual si eres abogado o albañil, en la Playa eso no importa”, asegura el norteño.

El matrimonio pagó 1.800 euros por dos semanas de vacaciones. “Es totalmente razonable”, comenta satisfecho.

Más turistas en Mallorca por la guerra en Oriente Medio y el Mundial

El cantante Toupet temía que los turistas evitaran la isla debido al aumento de los precios, pero añade: “Parece que el dinero sigue fluyendo con facilidad. Además, la situación en Oriente Medio hace que Mallorca resulte aún más atractiva”.

A esto se suma la Copa del Mundo de fútbol, añade Sommer. “De todas formas vendrá muchísima gente a Mallorca, pero muchos también dirán: es Mundial. ¿Dónde puedo verlo y celebrarlo de forma tan divertida?”. Los años de Mundial siempre son años de auge para Mallorca, según el cantante.

Camisetas del “Führer” y carteristas

Fuera del Bierkönig, en cambio, se ven los problemas habituales. La llamada Schinkenstraße, que lleva hacia el mar, está llena de camisetas de vendedores ambulantes ilegales. Entre la mercancía también vuelve a aparecer la camiseta con la palabra “Führer” y el número 44, que en el tipo de letra recuerda más a “SS”.

En España, los símbolos de extrema derecha no están prohibidos.

Una imagen tristemente conocida: camisetas del ‘Führer’ en el Ballermann. / Ralf Petzold

El año pasado estas camisetas desaparecieron durante un tiempo, ya que muchos turistas se quejaron de ellas. Ahora han vuelto a aparecer. No se ven por ninguna parte policías que puedan sancionar a los vendedores ambulantes ilegales.

“La cantidad de carteristas es alarmante”, se quejan también los turistas de Flensburgo. “Hay que ir con muchísimo cuidado”.