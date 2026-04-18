La ampliación de la plataforma del aeropuerto de Son Bonet le permitirá acoger más aviones y de mayor tamaño

Aena, el gestor de aeropuertos y navegación aérea, invertirá 1,5 millones de euros en la ampliación y rediseño de la plataforma del aeropuerto de Son Bonet, es decir, en dotar de una mayor superficie de uso a la zona restringida del aeródromo donde los aviones estacionan, embarcan tripulantes y pasajeros, cargan equipaje y reciben servicios en tierra.

Las obras, que incluyen también una renovación de todo el pavimento, así como la configuración de la nueva señalización horizontal, tendrán una duración de 13 meses y supondrán restricciones a la capacidad operativa del aeródromo durante el desarrollo de los trabajos. Fueron licitadas el pasado 1 de mayo y el próximo lunes, 20 de mayo, concluye el plazo de recepción de ofertas.

En Son Bonet no operan vuelos comerciales, sino avionetas privadas, deportivas y de escuelas de aviación, así como helicópteros y aeronaves de los servicios de emergencias: Ib-Salut, Ibanat, Bomberos y Guardia Civil.

Aena señala en la memoria del proyecto que en una inspección de las instalaciones realizada en 2017 por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se señalaron diferentes deficiencias en la plataforma relacionadas con su mal estado físico y su tamaño insuficiente para los aviones que operan normalmente en el aeródromo.

La primera de ellas, por la acumulación de desperdicios generados por el propio aglomerado que forma el pavimento, unos restos que comprometen la seguridad de los aviones en Son Bonet. Y la segunda deficiencia, por el incorrecto estacionamiento de los aviones debido a la falta de espacio para naves de envergadura superior a los trece metros y a la limitación de ofrecer cabida para aeronaves de envergadura inferior a 10 metros en la zona de contingencia, que se utiliza en caso de saturación.

Ello provoca, según se subraya en la memoria del proyecto de ampliación, que solo el 1% de las operaciones con aeronaves con envergadura igual o inferior a 10 metros puedan terminar estacionando en la zona indicada del aeródromo de Son Bonet.

La conclusión, según el informe de Aena que justifica la intervención en Son Bonet, es que es necesaria la ampliación y el rediseño de la plataforma para dar cabida a aviones de envergaduras de 13 a 15 metros, que ahora no caben, así como una mejora de la pavimentación para acabar con la falta de rozamiento que hasta ahora compromete la seguridad del tránsito de aeronaves en la zona.

Más aviones y de mayor tamaño

De este modo, la ampliación de la plataforma permitirá que más aeronaves puedan estacionar en el aeropuerto al mismo tiempo, lo que en un aeródromo como el de Son Bonet puede resultar importante para separar los helicópteros de emergencias de las avionetas de las escuelas de vuelo o los aviones privados de particulares o empresas. Y, por otra parte, la renovación y ampliación de la plataforma también permitirá que aviones más grandes, como subrayaba la memoria del proyecto, puedan operar en el aeródromo.

Aena señala en la memoria de la obra que la ejecución de los trabajos durante el plazo de trece meses supondrá "una reducción importante" de la capacidad operativa del aeropuerto.

Por este motivo, subraya que serán de gran importancia las medidas de seguridad operacional, el cumplimiento de los plazos y la coordinación con el control del tráfico aéreo para que la ejecución se lleve a cabo con el mínimo riesgo posible.

"Se requiere, para asegurar los plazos, tanto parciales como el total del proyecto, minimizar afecciones operativas y garantizar la calidad de la ejecución de los trabajos", destaca.