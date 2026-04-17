La UIB conmemora los 40 años de la Ley de Normalización Lingüística en pleno retroceso del catalán

La Universitat de les Illes Balears (UIB) conmemorará el próximo lunes 27 de abril el 40 aniversario de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística, en un momento en el que el debate sobre el papel del catalán ha vuelto al centro de la agenda política. La jornada, que se celebrará a partir de las 15.30 horas en la sala de actos del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos, reunirá a expertos del ámbito académico, jurídico y educativo para analizar el alcance de una norma que marcó un antes y un después en la política lingüística de la comunidad.

El cartel del acto. / UIB

En este marco, la jornada organizada por la UIB adquiere una dimensión que trasciende la conmemoración académica. El ciclo de conferencias contará con la participación del catedrático emérito de Filología Catalana Joan Miralles; el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB, Fernando Socías; la directora del Àmbit de Formació i Foment del CPNL de Catalunya, Marina Massaguer; y el inspector de educación jubilado Miquel Sbert. Sus intervenciones permitirán revisar la evolución jurídica, educativa y social de la ley, así como sus tensiones actuales.

La jornada se completará con una mesa redonda en la que intervendrán el presidente de la Sección Filológica del Institut d’Estudis Catalans (IEC), Nicolau Dols; el catedrático Miquel Oliver; el jurista Lluís Segura; y la profesora Maria del Mar Vanrell. El debate previsiblemente abordará los retos presentes de la política lingüística en Baleares, en un momento en el que el catalán vuelve a situarse en el eje de la confrontación política.

La efeméride llega en un contexto especialmente significativo. Cuatro décadas después de su aprobación, la ley que impulsó la recuperación del catalán en la administración, la escuela y los medios públicos se enfrenta a un escenario de revisión política impulsado por el Govern de Marga Prohens, con el apoyo parlamentario de Vox. Las reformas planteadas en los últimos meses han reabierto el debate sobre el equilibrio entre derechos lingüísticos, acceso a la función pública y modelo educativo.

Entre las medidas que han generado mayor controversia figura la flexibilización del requisito del catalán en determinadas plazas de la administración, especialmente en ámbitos considerados de difícil cobertura, así como la rebaja de exigencias para la acreditación de niveles lingüísticos en el sistema educativo. Estas decisiones han sido interpretadas por sectores académicos y sociales como un cambio de paradigma respecto al modelo de normalización lingüística consolidado desde los años ochenta.

La Ley de Normalización Lingüística de 1986 fue concebida como una herramienta para garantizar la presencia y el uso del catalán como lengua propia de las Illes Balears, tras décadas de retroceso. Su desarrollo ha articulado buena parte del modelo institucional y educativo de la comunidad. Sin embargo, el actual contexto político plantea interrogantes sobre su continuidad efectiva y sobre el alcance de las políticas públicas en materia lingüística.

La organización de la jornada corre a cargo de distintas estructuras de la UIB como las facultades de Derecho, Educación y Filosofía y Letras, el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General y la Comisión de Política Lingüística. También cuenta con la colaboración del IRIE y del Govern. La coincidencia entre la conmemoración académica y el debate político refuerza el carácter de la cita como un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro del modelo lingüístico en las Islas.