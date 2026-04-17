Son Espases asume que los colapsos en urgencias se repetirán con más frecuencia: "La demanda ha aumentado mucho"

El hospital de Son Espases da por hecho que los episodios de saturación en urgencias como el de hoy ya no serán excepcionales, sino cada vez más frecuentes. Así lo ha reconocido esta mañana el director médico del centro, Vicente Torres, que ha admitido que el aumento de la demanda asistencial y la complejidad de los pacientes están detrás de unos picos que, lejos de ser puntuales, "se irán repitiendo" en el tiempo y cada vez con más frecuencia.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, Torres ha detallado que a mediodía había 54 pacientes en urgencias pendientes de cama en hospitalización, a los que se suman otros 16 ubicados en una unidad de preingreso habilitada para aliviar la presión. Además, el hospital ha activado otras áreas como una unidad de pernoctación de corta estancia, en la que hoy había otros ocho pacientes, para intentar descongestionar el servicio.

Según el director médico, el origen del problema no está solo en urgencias, sino en la dificultad para dar salida a los pacientes una vez ingresan. "Son pacientes de mayor gravedad, con patologías más complejas, que están más días ingresados", ha explicado. Esta situación provoca un efecto embudo, ya que los enfermos se acumulan en urgencias porque no hay camas disponibles en planta.

En este contexto, el comité de crisis del hospital se reúne a diario desde el pasado miércoles para analizar la situación y tomar decisiones. Entre las medidas adoptadas, Torres ha señalado la optimización de camas, la derivación de pacientes a centros sociosanitarios y, sobre todo, la reducción de ingresos programados.

"No se pueden suspender los ingresos urgentes, así que lo que hacemos es aplazar los programados", ha indicado. Cada día, ha explicado, el hospital recibe entre 40 y 45 ingresos urgentes que necesitan cama, a los que se suman otros tantos previstos. Como no hay capacidad suficiente, han aplazado intervenciones no urgentes para liberar espacio. "Intentamos perjudicar lo mínimo posible, porque es dramático para el paciente, pero es la única vía", ha reconocido.

El Verge de la Salut seguirá abierto para aliviar la presión

Una de las medidas más relevantes que han adoptado es mantener abierto el Hospital Verge de la Salut, cuyas camas suelen cerrarse fuera de la temporada de gripe. Este año, sin embargo, el centro permanecerá operativo para absorber parte de la presión asistencial.

Torres ha subrayado que se ha hecho "un esfuerzo muy importante en recursos humanos" para sostener esta medida, junto con la derivación de pacientes a otros dispositivos como el Hospital General. El objetivo es liberar camas en Son Espases y facilitar la salida de pacientes que ya no requieren atención de agudos.

Además, explica Torres, el hospital está intentando reorganizar su actividad interna con la creación de nuevas unidades, como una de estancia de 24 horas, y espacios de preingreso donde los pacientes pueden esperar cama en mejores condiciones que en urgencias.

Con todo, el director médico ha vinculado directamente el aumento de estos episodios al envejecimiento de la población y al cambio en el perfil de los pacientes. "Son más mayores, con más patologías y más complejos, lo que requiere más intensidad de cuidados y más recursos", ha señalado.

A eso se le suma la "falta de recursos sociosanitarios", lo que obliga a mantener en hospitales de agudos a pacientes que ya podrían ser dados de alta: "Que haya menos salidas dificulta los ingresos", ha apuntado. En este sentido, Torres ha confiado en que la futura apertura de Son Dureta permita aliviar parte de esta presión al ofrecer más camas para este tipo de pacientes.

Pese a la situación, el hospital no ha tenido que pedir al 061 que desvíe ambulancias a otros centros, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero sí ha solicitado al resto de hospitales, como ha explicado Torres, que limiten las derivaciones a Son Espases a los casos estrictamente necesarios. "Intentamos que solo se deriven los pacientes que realmente lo necesitan por su complejidad", ha explicado el director médico, que ha recordado que, como hospital de referencia, el centro recibe casos de toda la comunidad y también de la sanidad privada.

Con todo, la saturación se ha traducido en esperas muy prolongadas para algunos pacientes. Alrededor de una veintena hoy llevaba más de 24 horas en urgencias, y el director ha asegurado que el caso más extremo acumulaba tres días. Sin embargo, este diario ha podido comprobar que al menos dos pacientes llevaban cinco días esperando, desde el pasado domingo.

Torres ha reconocido la "incomodidad" que esta situación genera tanto para los pacientes como para los profesionales, que están realizando un "esfuerzo añadido" para atender la demanda. Pese a ello, el hospital confía en que la situación mejore en las próximas horas. "Hoy probablemente se reducirá la saturación a la mitad y esperamos resolver el problema a lo largo del fin de semana", ha asegurado.

Igualmente, el propio director médico ha explicado que estos episodios no desaparecerán, al menos de momento, porque la combinación de más demanda, pacientes más complejos y recursos limitados dibuja un escenario en el que la saturación de urgencias seguirá siendo una realidad recurrente en el hospital de referencia.