El PSOE abre su sede para ayudar a los inmigrantes con la regularización: "El PP bloquea, obstaculiza y boicotea"

El PSIB-PSOE ha anunciado la apertura de su sede para informar y asesorar a personas migrantes en el proceso de regularización, en una iniciativa que busca "facilitar derechos de ciudadanía" frente a lo que consideran un intento del PP de bloquear la aplicación de la norma.

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha defendido que se trata de un "día importante" porque el PSIB "abre sus puertas" para acompañar a personas que viven y trabajan en las islas, muchas de ellas en condiciones de máxima precariedad. "Lo que están pidiendo es que se les reconozca un derecho", ha subrayado, en referencia a quienes buscan regularizar su situación administrativa.

Según ha explicado, las sedes socialistas ofrecerán asesoramiento de lunes a viernes para revisar documentación, orientar sobre los trámites y ayudar a agilizar el proceso antes de acudir a la administración pública. La iniciativa se coordina con entidades del tercer sector, sindicatos y organizaciones empresariales, que también respaldan la regularización.

Obstáculos administrativos

Negueruela ha detallado que una de las principales dificultades radica en los requisitos exigidos, entre ellos la necesidad de presentar un certificado de vulnerabilidad, acreditar un reagrupamiento familiar o disponer de un precontrato de trabajo.

En este punto, ha advertido de las dudas existentes sobre cómo obtener estos documentos, especialmente en el caso de los certificados de vulnerabilidad, cuya expedición depende de los servicios sociales municipales. "Es donde se están viendo más problemas", ha señalado, apuntando a retrasos y falta de recursos en las administraciones locales.

El portavoz socialista ha alertado de que muchas personas ya cuentan con buena parte de la documentación, como certificados de antecedentes o empadronamiento, pero se encuentran con "un frontón" administrativo que dificulta completar el proceso.

Acusaciones de "boicot" al PP

En paralelo, Negueruela ha cargado con dureza contra el Partido Popular, al que acusa de "bloquear, obstaculizar y boicotear" la aplicación de la norma. A su juicio, el caos denunciado por algunos ayuntamientos responde en realidad a una falta de planificación pese a que los borradores del decreto eran públicos desde hace meses.

"Las normas no se boicotean, se cumplen", ha afirmado, instando a los alcaldes del PP a abrir servicios por las tardes y reforzar los recursos para atender la demanda. También ha cuestionado que los consistorios aleguen desconocimiento de la norma: "Tenían tiempo de sobra para planificar", ha señalado.

El dirigente socialista ha sido especialmente crítico con el Ayuntamiento de Palma, al que acusa de no haber preparado el dispositivo necesario y de actuar con "indecencia" al dificultar un proceso que afecta a personas que "tienen ilusión y ven oportunidades".

Llamamiento a cumplir la ley

Negueruela ha insistido en que el proceso de regularización cuenta con el respaldo de sindicatos, organizaciones empresariales, entidades sociales e incluso la Iglesia, por lo que ha pedido al PP que abandone su oposición y facilite su aplicación. "Un partido que se dice de gobierno tiene que cumplir la ley", ha recalcado, al tiempo que ha criticado que algunos dirigentes populares adopten posiciones alineadas con Vox en materia migratoria.

El PSIB, por su parte, mantendrá abiertas sus sedes como punto de apoyo para los migrantes, con el objetivo de "agilizar" los trámites y evitar que los obstáculos administrativos frustren un proceso que consideran clave para reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en Baleares.