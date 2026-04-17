OPINIÓN
Mallorca tiene menos ecotasa que Sicilia
«No es serio exigir un impuesto a los visitantes...» sentencia el conseller de Turismo, en línea con la política del PP contraria a la ecotasa. Suerte que a continuación se enmienda en «...para luego no utilizar esos fondos». Sin embargo, los municipios recalcitrantes a quienes desea castigar el Govern actúan con la lógica conservadora de rechazar el impuesto.
Por tanto, no se recrimina a los ayuntamientos que corran el riesgo de convertir la isla en un estercolero saturado, circunstancia que nunca preocupó a PSOE/PP/Vox. Al contrario, se abre subrepticiamente la puerta a que es superfluo «exigir un impuesto a los visitantes». De nuevo, la coartada de la ecotasa innecesaria.
Mientras tanto, la Mallorca que fue innovadora se despeña hoy en la cotización de la ecotasa. Tal vez es descabellado competir con los siete euros diarios de Venecia, pero hasta Sicilia ha sobrepujado ya los cuatro euros mallorquines a cinco. Dos islas hermanadas en la tradición y los comportamientos no deberían desparejarse ni un céntimo en los ingresos por turista.
Es de justicia entender los compromisos del PP con los empresarios turísticos, que deben ser puntual y enteramente saldados entre hombres de honor. Sin embargo, no debería ser injusto exigirles la recaudación de un impuesto a la siciliana, una geografía con la que se sentirían fácilmente identificados.
Dada la competición internacional por subir las ecotasas, las excelsas patronales turísticas deberían comprender que un destino con el impuesto empequeñecido se degrada de modo inmisericorde. No en lo material, que no importa a nadie, sino en la pérdida de imagen. Y si encima la ecotasa no afecta al número de visitantes, según pregona la derecha, razón de más para subirla.
Suscríbete para seguir leyendo
- IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
- El Tren de Sóller lanza un paquete de excursión para el eclipse solar por 220 euros
- La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: 'Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora
- El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
- Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
- Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra
- Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
- Fallece a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general del PSOE de Alcúdia