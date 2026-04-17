Mallorca tiene menos ecotasa que Sicilia

«No es serio exigir un impuesto a los visitantes...» sentencia el conseller de Turismo, en línea con la política del PP contraria a la ecotasa. Suerte que a continuación se enmienda en «...para luego no utilizar esos fondos». Sin embargo, los municipios recalcitrantes a quienes desea castigar el Govern actúan con la lógica conservadora de rechazar el impuesto.

Por tanto, no se recrimina a los ayuntamientos que corran el riesgo de convertir la isla en un estercolero saturado, circunstancia que nunca preocupó a PSOE/PP/Vox. Al contrario, se abre subrepticiamente la puerta a que es superfluo «exigir un impuesto a los visitantes». De nuevo, la coartada de la ecotasa innecesaria.

Mientras tanto, la Mallorca que fue innovadora se despeña hoy en la cotización de la ecotasa. Tal vez es descabellado competir con los siete euros diarios de Venecia, pero hasta Sicilia ha sobrepujado ya los cuatro euros mallorquines a cinco. Dos islas hermanadas en la tradición y los comportamientos no deberían desparejarse ni un céntimo en los ingresos por turista.

Es de justicia entender los compromisos del PP con los empresarios turísticos, que deben ser puntual y enteramente saldados entre hombres de honor. Sin embargo, no debería ser injusto exigirles la recaudación de un impuesto a la siciliana, una geografía con la que se sentirían fácilmente identificados.

Dada la competición internacional por subir las ecotasas, las excelsas patronales turísticas deberían comprender que un destino con el impuesto empequeñecido se degrada de modo inmisericorde. No en lo material, que no importa a nadie, sino en la pérdida de imagen. Y si encima la ecotasa no afecta al número de visitantes, según pregona la derecha, razón de más para subirla.