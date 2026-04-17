El Mallorca Convention Bureau refuerza su estrategia para consolidar el turismo MICE como motor clave del futuro de la isla

El Mallorca Convention Bureau ha renovado su Junta Directiva tras su última Asamblea General, en un momento decisivo para el impulso del turismo MICE (congresos, convenciones, incentivos y eventos) como uno de los pilares estratégicos del futuro de Mallorca. En este nuevo contexto, la entidad ha definido las líneas clave de su hoja de ruta para reforzar el posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional.

Actualmente, el Mallorca Convention Bureau representa a más de 130 empresas y actúa como eje de un sector transversal con impacto directo en el conjunto de la economía de la isla, integrando actividades como el alojamiento, el transporte, la restauración, la organización de eventos y múltiples servicios especializados.

El segmento MICE se consolida como un motor estratégico para Mallorca, al contribuir a la desestacionalización de la demanda, atraer un visitante de alto valor añadido y generar empleo cualificado durante todo el año. Su impacto, además, trasciende el ámbito turístico, impulsando el desarrollo del tejido industrial y empresarial y generando un legado económico y social sostenible.

En este contexto, el Mallorca Convention Bureau ha definido su Plan Estratégico con el objetivo de fortalecer la competitividad del destino en un entorno cada vez más exigente, en el que Mallorca compite con los principales destinos MICE a nivel nacional e internacional.

Entre las prioridades de esta nueva etapa, la entidad plantea avanzar hacia un modelo más estructurado del sector, basado en la colaboración público-privada, y consolidarse como oficina única de referencia para la representación, promoción y captación del segmento MICE en la isla.

Asimismo, apuesta por el desarrollo de una estructura profesional especializada y por la dotación de los recursos necesarios para intensificar las acciones de posicionamiento y captación, con el fin de reforzar la visibilidad y atractivo de Mallorca en este segmento.

El nuevo presidente del Mallorca Convention Bureau, Ramón Vidal Castro, ha señalado que «Mallorca cuenta con todos los elementos necesarios para consolidarse como un destino MICE de referencia. El reto ahora es avanzar hacia un modelo que permita estructurar el sector y competir en igualdad de condiciones con otros destinos, reforzando su impacto en el desarrollo económico, social e industrial de la isla».

Con esta nueva etapa, el Mallorca Convention Bureau reafirma su papel como entidad clave en la proyección del turismo MICE y su contribución a un modelo de desarrollo más equilibrado, competitivo y alineado con los retos actuales de Mallorca.