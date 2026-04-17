Los hoteleros de Mallorca piden más medios en el proceso de regularización de los extranjeros

Los hoteleros de Mallorca mantuvieron esta mañana un primer encuentro con los representantes de los diferentes consulados, con el objetivo de mejorar la atención a turistas y a los trabajadores internacionales que trabajan en los distintos establecimientos turísticos de la isla. Y aprovechando esta reunión, que se produce en el inicio de la regularización de los extranjeros que residen en España y que se encuentran en situación irregular, se solicitó que se adopten las medidas y los medios necesarios para que este proceso sea más efectivo, lo que facilitará a los hoteleros la posibilidad de captar personal para los hoteles, sobre todo en la temporada alta.

En este encuentro se ha acordado avanzar hacia un modelo de coordinación institucional estructurada en destino. En la reunión han acudido los representantes de las 29 delegaciones consulares con pesencia en Baleares, junto a las 23 asociaciones hoteleras de la isla y el Colegio de Psicología de las islas. El objetivo principal era mejora la atención a los clientes extranjeros y a los trabajadores de otros países.

Javier Vich, el presidente de la patronal hotelera, no ha querido entrar en la polémica política que está arrastrando este proceso de regularización. “No vamos a valorar el qué, ni el cómo. Los hoteleros vamos a esperar a que todo transcurra de la mejor manera. Estamos preocupados para saber, a nivel operativo, como va a transcurrir este proceso. Esperemos que todo salga bien y así no tendremos las dificultades que solemos tener, sobre todo en temporada alta, para captar personal”.

La reunión con los representantes consulares se ha celebrado esta mañana / .

El presidente de la Federación Hotelera no quiso implicarse sobre si es necesario, o no, exigir a estos extranjeros que presenten un certificado de antecedentes penales para obtener la residencia legal. “Sabemos que hay dificultades en determinados países para obtener el certificado de antecedentes penales”, señaló Vich, que mostró su esperanza en que este proceso de regulación, que los hoteleros apoyan, se tramite de una manera efectiva.

Vich destacó la importancia de este encuentro con los representantes consulares, porque representan tanto a los clientes extranjeros que se hospedan en los hoteles, como los empleados que trabajan en los establecimientos.

En la presentación de este encuentro, Vich señaló la importancia de este encuentro con el cuerpo consular, porque supone “pasar de relaciones puntuales a una coordinación estructurada”.

El cónsul de Francia, Michel Magnier, que es el decano consular en Baleares, explicó que la población extranjera en las islas supera las cifra de 320 mil personas, lo que demuestra la importancia que representa. Magnier consideró que estos extranjeros han de tener visibilidad desde diferentes ángulos, con el objetivo de conseguir una sociedad más rica y más diversa. “Lo que quieren estos residentes extranjeros es integrarse”, señaló el cónsul, que destacó que los hoteleros representan un papel fundamental en este proceso.

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Magnier también se refirió al proceso de regulación de extranjeros que ha empezado esta semana y confirmó que muchos consulados se encuentran con una dificultad de falta de medios humanos para solventar esta situación. “Desde Baleares debemos hacer un esfuerzo para que desde Madrid se aporten más medios para hacer frente a este proceso administrativo, para que estos extranjeros reciban el trato que se merecen y puedan presentar sus expedientes en tiempo y hora”.