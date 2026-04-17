El hotel Regis Mardavall de Calvià augura un aumento del turismo de lujo en Mallorca

El hotel St. Regis Mardavall Mallorca, que está gestionado por la firma Marriott Internacional, inicia una otra temporada turística con la presencia de un nuevo director, que es especialista en el turismo de lujo. Se trata de Giuseppe Losciale, italiano de nacimiento, que ha sido nombrado como máximo responsable de la gestión de este exclusivo resort de lujo, que está situado en la zona de Punta Negra de Mallorca.

Losciales, que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de hoteles de máxima categoría en distintos países, confirmó que el turismo de lujo tiene cada vez más presencia en la isla y la previsión de este año es que se van a hospedar más clientes en el hotel Regis Mardavall que el año pasado. El crisis de Medio Oriente favorece que muchos turistas hayan decidido renunciar a viajar a los países próximos a las zonas donde se concentra este conflicto internacional y optarán por pasar sus vacaciones en zonas más seguras, por lo que muchos de ellos elijarán Mallorca como destino final.

El hotel de máximo lujo se encuentra situado en la zona de Punta Negra, en Calvià / J.F.M.

Este hotel de lujo, situado en un lugar previlegiado de la costa de Calvià, es de los establecimientos turísticos de la isla de mayor categoría y su clientela es de un alto nivel económico. Es un turista que exige la máxima calidad en el servicio, además de poder disfrutar de unas instalaciones cómodas y lujosas. También es muy importante para este tipo de sector la oferta gastronómica que ofrece el hotel, que en el caso del Regis Mardavall es de máxima calidad. El porcentaje más alto de clientes son norteamericanos, seguidos de los turistas alemanes. Sin embargo, el hotel recibe clientes de casi todas las nacionalidades que coinciden en que se trata de turistas con una gran capacidad económica.

El establecimiento de Punta Negra está en plena fase de reforma de las habitaciones y de las instalaciones, con el objetivo de conseguir un mejor confort para sus clientes. En la renovación del resort se ha mejorado la estética y la comodidad, y se ha conseguido que los nuevos interiores conecten las estancias con los espectaculares jardines del hotel, situados junto a la costa y desde donde se puede contemplar el mar. De hecho, el hotel continúa con la tradición de descorchar cada tarde, cuando empieza el atardecer, una botella de champagne con una espada.

El nuevo director italiano explicó que uno de los objetivos es captar al cliente local, para que también pueda disfrutar de las inmejorables instalaciones con las que cuenta el hotel. El St. Regis Mardavall Mallorca, que dispone además con varios restaurantes de máxima calidad. Para poder disfrutar de la gastronomía de los restaurantes no es necesario estar hospedado en el establecimiento. Otro de los objetivos es que el hotel pueda celebrar ceremonias, aprovechando el paisaje, el carácter de las instalaciones, el lujo y sobre todo la especial ubicación del establecimiento.

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El director ha afirmado que las previsiones es que esta temporada los resultados que se obtendrán serán históricos, lo que supone un reto para mantener los máximos niveles de calidad y servicio, para atender a estos clientes con una gran capacidad económica.