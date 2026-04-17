El Govern carga contra Armengol tras el informe de la UCO: "Dejaron entrar hasta la cocina a la trama corrupta"

El Govern ha cargado contra la expresidenta Francina Armengol al entender que el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario por parte del Govern balear demuestra que "dejaron entrar hasta la cocina a la trama corrupta". De este modo se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

"Cuando todos los ciudadanos estaban confinados, los sanitarios estaban al límite y morían personas en los hospitales, una banda de impresentables de una presunta trama corrupta vinculada al PSOE, que se aprovechaba de la situación para hacer negocio a costa de los ciudadanos de Baleares", ha señalado Costa.

El también vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico ha sostenido que "lo más indignante es que lo hicieran con el visto bueno y la colaboración absoluta del anterior Govern y de la anterior presidenta".

"Les dejaron entrar hasta la cocina, se les puso las máximas facilidades, prácticamente se entregaron a ellos. Era una relación de cordialidad absoluta, se abrió las puertas de par en par a la trama corrupta", ha insistido.

"Mentir tiene consecuencias"

El portavoz del Govern, al ser preguntado por ello, también se ha referido a las manifestaciones que la actual presidenta del Congreso hizo acerca del caso tanto ante el Tribunal Supremo --donde declaró por escrito-- como en sede parlamentaria.

"Mentir tiene consecuencias, y ahora nos preguntamos si Armengol no sabía quién era Aldama cuando resulta que entraba con su coche en el Consolat de Mar", ha apuntado.

Aunque ha evitado entrar en valoraciones judiciales --"yo no soy juez", ha apostillado--, Costa ha considerado que es "evidente" que hay "una cierta contradicción" entre la versión de Armengol y el informe de la UCO.

"Pero yo no le estoy imputando responsabilidad alguna a Armengol, será quien tenga que ser quien le atribuya las responsabilidades correspondientes", ha insistido. "Yo no puedo anticipar lo que puede suceder en el futuro, pero el delito de falso testimonio está regulado", ha añadido después.

"Asumir responsabilidades"

El coordinador general y poRtavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, también ha denunciado "que Francina Armengol fue quien abrió las puertas de Baleares a la trama Koldo y facilitó los contactos clave para cerrar la compra de mascarillas falsas". Así, Sagreras ha asegurado que "después de todas las mentiras, hoy conocemos la verdad: los primeros contactos de Koldo fueron directamente con Armengol, quien no solo le abrió las puertas, sino que puso a su disposición los contactos de la consellera y de los responsables de IB-Salut para materializar la operación".

El portavoz popular también ha subrayado que el informe desmonta otra de las versiones mantenidas hasta ahora por la expresidenta dado que "se confirma que Armengol sí se reunió con Aldama en el Consolat de Mar, y no como un simple acompañante. Fue una reunión en la que se le presentó un proyecto para la realización de test PCR en los aeropuertos. De hecho, Aldama llegó a acceder al Consolat con su propio vehículo, con la mediación de Koldo"

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Sagreras ha exigido responsabilidades políticas inmediatas: "Armengol debe asumir responsabilidades de forma urgente. Estamos ante un caso gravísimo que afecta a la credibilidad de las instituciones y que demuestra una forma de actuar basada en la opacidad y el engaño".