Un empresario de Manacor habría intentado sobornar a la jefa de Costas para lograr la concesión de una caseta de venta de tiques en el pantalán de Cala Millor

Un empresario Manacor, responsable de una empresa de golondrinas turísticas, habría intentado sobornar presuntamente a la directora general de Costas del Govern, María Joaquina Ferrer, para obtener la concesión de una caseta de venta de tiques en el pantalán de Cala Millor. La concesión está en zona de dominio público y la solicitó en octubre de 2025. Costas se la denegó posteriormente tras someter esa petición a exposición pública, así como otras del mismo empresario en Cala Domingos, s’Estany d’en Mas y Sa Coma, que también hacían referencia a la petición de amarres.

Según fuentes conocedoras de la investigación, cinco meses después y tras la negativa, el empresario habría forzado el pasado 19 de marzo un encuentro no previsto en la Dirección General de Costas con María Joaquina Ferrer, encuentro que se tornó en una fuerte discusión por la negativa de ésta de abordar el asunto que el empresario deseaba resolver: la negativa de la concesión de la caseta de venta de pasajes en Cala Millor. Entonces, y ante la negativa de la alto cargo del Govern de mantener siquiera una conversación sobre el asunto, supuestamente el empresario le entregó como último recurso para reconducir la situación una caja de bombones con la frase: “Jas aquests bombons, per a tu”, que minutos después, al entregar la caja con los dulces a un grupo de funcionarios, descubrió que en realidad contenía 20.000 euros en efectivo, en billetes de 50 euros.

Pantalán de Cala Millor donde atracan las golondrinas con una señalización de venta de tiques / Biel Capó

El empresario, junto a su hermano, dirige y explota una de las empresas de transporte turístico más importantes de Mallorca, que opera principalmente en la costa de Llevant de Mallorca y organiza excursiones turísticas en Calas de Mallorca, Cala Millor, Porto Cristo, sa Coma, Cala Rajada, Cala Bona y Cala Romántica.

El empresario constituyó la naviera turística hace 18 años en Manacor. Desde entonces mantiene una actividad ininterrumpida con entre 11 y 50 empleados y un volumen de ventas de entre 250.000 y 750.000 euros. Esta empresa cuenta con tres embarcaciones: dos catamaranes con fondo transparente y una lancha rápida. Tras negarse a declarar ante el juez, permanece en libertad acusado de un delito de cohecho.

La directora general de Costas, María Joaquina Ferrer, sustituyó en el cargo a Carlos Simarro, en agosto de 2025, licenciada en Derecho, veterana funcionaria de la Comunidad Autónoma, con un perfil más técnico que político, en cuya última etapa antes de la llegar a la dirección general ya trabaja en la propia conselleria del Mar y del Ciclo del Agua de la que depende Costas.