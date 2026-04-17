El empresario que entregó 20.000 euros en billetes de cincuenta a la directora de Costas del Govern balear para intentar sobornarla: "Toma estos bombones, para ti"

El intento de soborno a la directora general de Costas del Govern balear se produjo mediante una caja de bombones. “Jas aquests bombons, per a tu" (toma estos bombones, para ti)”, le dijo en mallorquín el empresario de Porto Cristo a Maria Joaquina Ferrer al entregarle el regalo, que en realidad escondía 20.000 euros en efectivo en su interior, en billetes de 50 euros. El acusado y Ferrer habrían mantenido anteriormente a este encuentro una fuerte discusión por la negativa de Costas a autorizar un negocio que pretendía el empresario. Con los supuestos bombones, este pretendía reconducir la situación.

Una vez el empresario se fue del despacho, la directora general de Costas y Litoral del Govern entregó la caja a varios funcionarios de su departamento, pensando que dentro había solo dulces. Fue al abrirla uno de ellos el que descubrió que en el interior de la caja solo había dinero, 400 billetes de cincuenta euros, veinte mil euros en total; todos quedaron estupefactos.

Impactada por lo sucedido, la directora general puso inmediatamente lo ocurrido en conocimiento de su superior, el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente. A partir de ahí se tomó la decisión de acudir a la Policía y denunciar los hechos.

El acusado, según la investigación, se presentó en el despacho de Ferrer tras los problemas surgidos con los permisos para poner en marcha un negocio de excursiones turísticas en Porto Cristo (Manacor). Además de rechazar el dinero, la política presentó una denuncia. El empresario fue arrestado el jueces 16 de abril por un delito de cohecho y, tras acogerse a su derecho a no declarar, quedó en libertad por orden judicial. El caso sigue bajo investigación y el juzgado encargado del asunto ha decretado el secreto de sumario.

Según han explicado fuentes conocedoras del asunto, la dirección general de Costas había denegado ciertos permisos para un negocio de excursiones que el empresario quería llevar a cabo en el litoral de Porto Cristo. El acusado y Ferrer habrían mantenido una fuerte discusión y el hombre acabó acudiendo a principios de abril al despacho de la mujer. Le entregó una caja de bombones en cuyo interior había 20.000 euros. Un dinero con el que el empresario pretendía sobornarla para que diera luz verde a los permisos, según la investigación.

Por su parte, el Govern balear ha destacado la ejemplaridad de la directora general de Costas al rechazar el dinero y presentar la denuncia. Una forma de actuar de Joaquina Ferrer que genera "orgullo y satisfacción" al Ejecutivo, según ha expresado esta mañana su portavoz Antoni Costa.

"La directora general actuó como tienen que actuar cualquier funcionario o cargo público del Govern ante una situación que está bajo causa judicial. Como se pueden imaginar, orgullo de la directora general de Costas y Litoral. Que la Policía Nacional haya detenido a alguien que ha perpretado un presunto soborno entenderán que no pueda más que expresar mi satisfacción por la directora general", detalla Costa.

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Asimismo, el portavoz del Govern añade que es una situación que actualmente "está bajo causa judicial", por lo que no ha querido ofrecer más detalles para no interferir en las diligencias en curso.