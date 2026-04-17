Eclipse total de sol: así podrás obsérvalo de forma segura con Diario de Mallorca y Multiópticas

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será un acontecimiento astronómico único que podrá verse desde Mallorca. Para poder apreciarlo en toda su grandeza y con total seguridad, nada mejor que utilizar las gafas homolgadas que podrás conseguir por solo un euro con tu ejemplar del periódico gracias a Diario de Mallorca y Multiópticas.

Hace más de un siglo que no se puede ver un eclipse total de sol desde España ¿te lo vas a perder? Diario de Mallorca y Multiópticas quieren acompañarte en esta fecha tan especial ofreciéndote por solo un euro estas gafas que cumplen con la normativa de seguridad internacional y que cuentan con la Certificación / normativa: ISO 12312-2:2015

El eclipse total de sol: cuándo será y desde dónde verlo

Mallorca es uno de los lugares privilegiados desde el que se podrá ver el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026. El fenómeno comenzará a ser visible en Baleares alrededor de las 19:30h, alcanzando su máximo momento de oscuridad antes de la puesta de sol, cerca de las 20:20h. Al ser un eclipse que ocurre durante el atardecer, es fundamental buscar lugares con el horizonte despejado hacia el oeste.

Observa el eclipse con seguridad

Bajo ninguna circunstancia se debe mirar directamente al sol sin la protección adecuada, ya que puede causar daños irreversibles en la retina. Aunque esté nublado o el sol parezca estar escondido, no debemos mirar al cielo en dirección al sol sin unas gafas específicas para este tipo de fenómeno meteorológico.

Es importante saber también que las gafas de sol normales, por muy oscuras que sean, no son seguras para esto. El gran peligro es que estas lesiones no duelen en el momento, pero pueden provocar pérdida de visión permanente.

Por ello, es imprescindible y totalmente necesario utilizar gafas homologadas y diseñadas específicamente para eclipses, como las gafas Mó que se entregan con Diario de Mallorca y que cumplen con la normativa de seguridad internacional.

¿Cómo son las gafas homologadas de Mó y Diario de Mallorca?

Las gafas Mó diseñadas para el eclipse no son gafas de sol comunes. Son filtros solares técnicos que cumplen con los requisitos de transmisión de la normativa ISO 12312-2:2015, específica para la observación directa del Sol. Este producto bloquea el 99,99% de la luz solar intensa y el 100% de la radiación ultravioleta e infrarroja dañina. Cuenta con todas las homologaciones y certificaciones vigentes para garantizar un uso completamente seguro.

Así es como debes usar las gafas para una observación segura

Para disfrutar del evento sin sustos, te recomendamos:

Inspección previa: Antes de ponértelas, asegúrate de que el filtro no esté rayado, perforado o dañado. Si lo está, deséchalas.

Antes de ponértelas, asegúrate de que el filtro no esté rayado, perforado o dañado. Si lo está, deséchalas. Colocación: Ponte las gafas antes de mirar al sol y no te las quites hasta haber retirado la vista de él.

Ponte las gafas antes de mirar al sol y no te las quites hasta haber retirado la vista de él. Tiempo límite: Se recomienda no mirar fijamente al sol de forma continua durante más de 3 minutos. Haz pausas intermitentes cada 20 segundos.

Se recomienda no mirar fijamente al sol de forma continua durante más de 3 minutos. Haz pausas intermitentes cada 20 segundos. Nada de otros dispositivos: Nunca uses estas gafas junto con prismáticos, telescopios o cámaras que no tengan sus propios filtros profesionales frontales.

Nunca uses estas gafas junto con prismáticos, telescopios o cámaras que no tengan sus propios filtros profesionales frontales. Niños: Deben estar bajo la supervisión constante de un adulto para asegurar que no se quiten las gafas durante la observación.

Cómo conseguir tus gafas homologadas para ver el eclipse

Haz tu reserva ya llamando al 971 170 323 y asegúrate de tener tus gafas homologadas. Las podrás adquirir por solo un euro con tu ejemplar de Diario de Mallorca.