Detenido un empresario de Porto Cristo por ofrecer un soborno de 20.000 euros a la directora general de Costas del Govern

La Policía Nacional ha detenido a un empresario de Porto Cristo por ofrecer un soborno de 20.000 euros a la directora general de Costas y Litoral del Govern, Maria Joaquina Ferrer Matas. El acusado, según la investigación, se presentó en el despacho de Ferrer tras los problemas surgidos con los permisos para poner en marcha un negocio de excursiones turísticas. Además de rechazar el dinero, la política presentó una denuncia. El empresario fue arrestado ayer por un delito de cohecho y, tras acogerse a su derecho a no declarar, quedó en libertad por orden judicial. El caso sigue bajo investigación y el juzgado encargado del asunto ha decretado el secreto de sumario.

Según han explicado fuentes conocedoras del asunto, la dirección general de Costas había denegado ciertos permisos para un negocio de excursiones que el empresario quería llevar a cabo en el litoral de Porto Cristo. El acusado y Ferrer habrían mantenido una fuerte discusión y el hombre acabó acudiendo a principios de abril al despacho de la mujer. Le entregó una caja de bombones en cuyo interior había 20.000 euros. Un dinero con el que el empresario pretendía sobornarla para que diera luz verde a los permisos, según la investigación.

Ferrer rechazó el dinero y acudió a la Policía Nacional para presentar una denuncia. El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, que asume las pesquisas sobre casos de corrupción, puso en marcha una investigación. Tras realizar diversas diligencias y recabar información, ayer por la mañana los agentes detuvieron al empresario, acusado de un delito de cohecho.

Noticias relacionadas

El hombre fue trasladado a dependencias policiales y por la tarde fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma. Asistido por el abogado Eduardo Valdivia, el empresario se acogió a su derecho a no declarar. El magistrado acordó su puesta en libertad. La investigación sigue abierta.