Colapso en Son Espases: 70 pacientes esperan cama y algunos llevan desde el domingo en urgencias
Hay profesionales doblando turnos y el hospital ha habilitado nuevas zonas ante una situación "caótica"
Ya ha habido varios episodios similares en lo que va de año
Las urgencias del hospital de Son Espases están otra vez al límite. El sindicato USAE ya dio la voz de alarma ayer a última hora de la noche, y apenas unas horas después, el servicio ha amanecido completamente colapsado, con 70 pacientes pendientes de ingreso en planta.
La situación, lejos de mejorar, se ha agravado durante la madrugada. Según fuentes del hospital, hay pacientes que llevan esperando cama desde el pasado domingo, es decir, casi cinco días en urgencias sin poder subir a planta. A esto se suma que numerosos enfermos han pasado toda la noche en el servicio ante la falta de espacio y de camas disponibles.
Además, el colapso ha obligado a reorganizar espacios del servicio, como el área de traumatología, donde han retirado las butacas para colocar camillas y poder atender a más pacientes, en un intento de absorber la sobrecarga asistencial. Aun así, los profesionales describen la situación como "caótica".
También la plantilla se ha visto forzada a hacer frente al aumento de la presión, con profesionales sanitarios haciendo horas extra y doblando turnos para reforzar la atención.
No es un hecho aislado. Son Espases ha registrado ya varios episodios similares en lo que va de año, con imágenes recurrentes de pacientes acumulados a la espera de ingreso y largas estancias en el servicio.
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