Lletra menuda
Clase política fuera de la regularización
En la memoria de toda familia mallorquina permanece vivo el recuerdo de los antepasados que se vieron forzados a abandonar la isla en busca de un desarrollo humano digno. Si el mismo testimonio perdura en las clases dirigentes y las instituciones locales, está claro que reniegan de él hasta la deshonra.
No hace falta explicar que la situación ha dado un vuelco absoluto. Los inmigrantes están presentes en todo el entramado social y económico de la isla, desde Palma a Ariany. Siguen llegando de todas las formas posibles. Aún con ello, faltan trabajadores en todos los ámbitos. Los nuevos residentes buscan una comprensible reagrupación familiar. La demografía también ha volcado hasta el linde del colapso. Demasiados derechos elementales están aletargados.
La presión lleva al Gobierno de Pedro Sánchez a decretar una regularización extraordinaria celebrada por todos, excepto PP y Vox. El trámite se inicia sin medios y unas confusión que Jaime Martínez hincha en Palma. Marga Prohens se dispone a recurrir el decreto y pedir su suspensión cautelar. Jaume Ferriol habla de «desgracia» desde la Felip. PSOE y Més etiquetan el «racismo institucional».
Queda claro. El problema de la regularización de inmigrantes no está solo en su tardanza. Permanece a la deriva porque ha topado con unos políticos fuera de regularización con la realidad de deben administrar.
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