Más de cien trabajadores de comercios de Mallorca protestan para no incorporarse al convenio nacional del sector

Alrededor de un centenar de trabajadores del comercio de Mallorca, afiliados al sindicato UGT, se han concentrado esta mañana en el paseo del Borne de Palma, para protestar contra el acuerdo estatal del sector, que a su juicio supondrá una precariedad en el empleo y permitirá a las grandes marcas del sector textil salir del convenio balear y acoger el estatal.

Esta protesta ha sido organizada por la federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, que pretende que los comercios de moda de Baleares, que tengan al menos dos tiendas en otras comunidades autónomas, no puedan salir del convenio balear, ya que consideran que este documento recoge muchos más derechos sociales y contempla un sueldo más elevado, que el convenio nacional.

Belén Córdoba, representante de UGT, ha explicado que el actual convenio de comercio de Baleares está caducado, pero ya se ha abierto el proceso para alcanzar un acuerdo sobre otro nuevo documento. Sin embargo, según criticó, el sindicato Comisiones Obreras, que tiene una representación mayoritaria en la mesa nacional, si es partidario de sumarse al convenio nacional.

Con esta manifestación se ha pretendido denunciar el principio de acuerdo que ha suscrito la patronal ARTE, apoyados por CC OO y Fetico, que supone que el nuevo convenio estatal de comercio de textil, complementos y calzado agrupe a todas las empresas que, al menos, dispongan de tiendas en tres comunidades autónomas. Además han de tener más de 400 empleados en plantilla y dispogan de comercios con una superficie superior a los 3.500 metros cuadrados. Es decir, afectaría a los empleados que trabajan en las grandes firmas del textil.

Las trabajadoras del comercio afiliadas a UGT no quieren sumarse al convenio nacional / J.F.M.

Las posiciones sobre este futuro convenio ha enfrentado a CC OO y a UGT. Este último sindicato, según ha recordado esta mañana Belén Córdoba, se opone a la firma de este acuerdo a nivel nacional, que está promovido por las grandes cadenas comerciales, ya que supondrá que los trabajadores de los comercios de Mallorca perderán una serie de derechos y de ingresos económicos, que están contemplados en el convenio balear. Se calcula que alrededor de unos 10.000 empleados se verían afectados por estos recortes de derechos y se teme que, a nivel económico, tendrían una reducción de ingresos de alrededor de unos tres mil euros al año.

UGT asegura que una dependienta, que en estos momentos tiene un sueldo anual de unos 21.000 euros, pasará a cobrar poco más de 18.000 euros. También se le recortará el sueldo extra por trabajar los sábados y domingos.

El sindicato también asegura que el preacuerdo que apoyan las otras dos formaciones sindicales recoge que a los trabajadores fijos discontinuos únicamente se les garantizará tres meses consecutivos de trabajo. El resto del año serán llamados en función de las necesidades del empresario. Asimismo, se denuncia que el convenio nacional no se contempla el plus mensual de desplazamiento, que son 120 euros al mes, ni tampoco las ayudas de estudios y el premio de jubilación.

Esta representación de los trabajadores justifica también la protesta de esta mañana porque el convenio nacional reduce un día de vacaciones y determina que el descanso semanal de dos días a la semana pueden no ser seguidos.

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Belén Córdoba ha recordado las dificultades para conseguir una vivienda que sufren los trabajadores de Baleares, por los altos precios, y que la reducción del sueldo que contempla el convenio nacional dificultará aún más la situación económica de este sector, en el que forman parte alrededor de unos 10.000 empleados. La representante de UGT también sostiene que la mayoría de los propietarios de pequeños comercios de Baleares apuesta por renovar el convenio insular. Sin embargo, las grandes firmas de textil están presionando para desmarcarse de este acuerdo de Baleares e incorporar a sus trabajadores al documento nacional.