Ayuso, sobre los mensajes de Koldo y Armengol: "A mí me llama cariño un asesor y le arranco la cabeza"
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado la relación de Francina Armengol con Koldo García y la compra de material sanitario, tras el informe de la UCO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, de estar vinculada con otra "trama de corrupción" del Gobierno de la nación por la compra "fraudulenta" de material sanitario en pandemia, y le ha afeado el tono cómplice del exasesor Koldo García: "A mí me llama 'cariño' un asesor y le arranco la cabeza".
Así lo ha señalado en un encuentro con directivos y representantes de empresas españolas en Bruselas, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya acreditado en un informe que Armengol acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia.
La presidenta madrileña ha puesto el foco en que hoy es portada nacional que la tercera autoridad de país esté "vinculada a una de las muchas tramas de corrupción del Gobierno", esta por la compra de material sanitario durante la pandemia.
"Estamos hablando de casi cuatro millones de euros de dinero público que se habría entregado a una trama en la que un asesor del Gobierno llama cariño a la tercera autoridad del país, a la presidenta del Congreso. A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza", ha aseverado.
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