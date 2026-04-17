Advierten de una "noche terrorífica" en las urgencias de Son Espases con más de 50 pacientes esperando cama

Las urgencias del hospital de Son Espases vuelven a estar colapsadas. El sindicato USAE ha denunciado a última hora de este jueves que el servicio acumula 145 pacientes, de los cuales 52 están pendientes de ingreso en planta y solo dos tienen cama asignada.

Según ha alertado el sindicato en un comunicado remitido a los medios sobre las once de la noche, la situación es "insostenible" y podría empeorar en las próximas horas. "La noche se avecina terrorífica", advierten desde USAE, que vincula este nuevo episodio de saturación a la "falta de espacio" y a lo que considera una "gestión ineficaz" del hospital.

El sindicato asegura que los colapsos en las urgencias se están repitiendo con mayor frecuencia que en años anteriores y afirma que, en lo que va de año, ya se han producido más episodios de saturación que durante todo el ejercicio pasado. En este contexto, recuerda que el hospital de referencia ya ha tenido que cerrar sus puertas en otras ocasiones, una medida excepcional que no descarta que pueda volver a producirse si la situación no mejora entre esta noche y la mañana del viernes.

Desde USAE también han reclamado a la Gerencia que reprograme la actividad quirúrgica prevista para este viernes, con el objetivo de descongestionar y aliviar la presión asistencial, y han pedido a la Dirección de Enfermería que no se plantee el cierre de camas durante el periodo estival en un escenario como el actual.

Además, según han explicado fuentes del sindicato, ante la sobrecarga del servicio han tenido que pedir a técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y a enfermeras que tenían previsto iniciar su turno a las 22.00 horas que se incorporen antes para reforzar la atención.

El delegado de USAE en Son Espases, Alejandro Juan, ha calificado las cifras de "inadmisibles" y ha denunciado que llevan tiempo alertando de esta situación "sin que se hayan adoptado medidas estructurales". "Tener a los pacientes en estas condiciones no es sinónimo de calidad asistencial y mantener a los profesionales sometidos a niveles de estrés extremos está muy lejos de garantizar su salud física y mental", ha señalado.

El sindicato ha reclamado un incremento urgente de plantillas, tanto de TCAE como del resto de categorías, y ha pedido que se priorice la atención sanitaria frente a criterios económicos. "Debe primar la salud y el interés común de los ciudadanos por encima del ahorro", concluyen.