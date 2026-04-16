Tensión e incertidumbre en la cola para obtener el informe de vulnerabilidad en Palma: "Llevamos aquí desde las ocho de la mañana, si me voy pierdo la fila"

A las doce de la mañana se respira la tensión en la cola para obtener el informe de vulnerabilidad. Los asistentes, cansados de tantas horas de espera, comienzan a ponerse nerviosos al ver la cantidad de personas que tienen por delante y los pocos minutos que quedan para que la Oficina de Atención al Ciudadano, al costado de GESA, cierre sus puertas.

Bajo un sol abrasador, la presión aumenta cuando alguna persona intenta colarse en la fila, entonces se producen gritos y abucheos. La espera se hace insostenible y los asistentes, aunque tienen ganas de realizar el trámite, se muestran insatisfechos con la planificación. Asimismo, reflejan cierto pavor, prefieren no dar detalles personales a la prensa, puesto que la ley sigue tildando su situación cómo irregular.

Andrea, Nicolle y Diana proceden de Colombia, aunque no se conocían hace unas horas, ahora comparten el mismo sentimiento: "Necesitamos que alguien controle esto. Llevamos aquí desde las ocho de la mañana, si me voy pierdo la fila". En la misma línea, hablan sobre las dudas del procedimiento y de las directrices: "No están preparados para dar información. Nos envían de un sitio a otro". Algunas de ellas han pasado hoy ya por tres puntos distintos: por la Oficina de Atención del Escorxador, por la Cruz Roja y ahora por la Oficina de Atención cercana al edificio de GESA.

Ante la situación, las mujeres consideran que debería haber una persona de seguridad que se encargara de garantizar "cierto control" y critican que las respuestas no se hallan en ningún lado. "Ni internet nos da la solución", señala Nicolle que lleva 6 meses en Mallorca. Alejandra, de Paraguay, coincide en la dificultad del trámite: "No se informa bien, nos llevan de un lado a otro".

Largas colas en Palma para obtener el informe de vulnerabilidad / Luana C.L.

Regularización para trabajar dignamente

Alejandra, que lleva un año en España, subraya que si no consiguen hoy avanzar en el trámite, les harán "volver mañana", cuestión compleja porque "tienen que trabajar". José, también de Colombia, insiste en que quiere los documentos "en orden" para optar a un "digno puesto de trabajo". Su compatriota Diana, que lleva en Mallorca 10 meses, insiste en lo mismo: "Tenemos que parar de trabajar para venir a hacer esto, tendría que poder hacerse el sábado. Porque no nos van a dar más días de permiso". Además, insiste en que "únicamente quieren los mismos derechos" y que el objetivo principal de obtener esta regularización es para trabajar: "No hemos venido a quitarle nada a nadie, hemos venido a contribuir a este país. Con respeto y con derechos".

Por su parte, Monsur Ahmed Shujon, procedente de Bangladés, acaba de llegar a la cola y asegura que está con "mucha preocupación". También insiste en que quiere la regularización de papeles para "obtener un trabajo digno".

Por otro lado, sale Robert de las oficinas. Ha sido uno de los afortunados en ser atendido, los que aún aguardan su turno le preguntan decenas de dudas para saber si llevan todo lo necesario. Aunque dice que el trámite es "rápido y sencillo", la complejidad reside en el lenguaje: "Al no entendernos con la persona que me está atendiendo, se hace difícil". Nicolle, que lleva 6 meses en Mallorca, incide en lo mismo: "Es un procedimiento sencillo, que impriman e informen".

Respuestas de las autoridades

En un cartel expuesto en el cristal de la oficina, pone que a las 13 horas se deja de atender a las personas que asisten por este trámite, unos trabajadores de la misma señalan que es a las 13:30 y otras a las 14 horas. 45 minutos antes del supuesto de primer cierre, el del cartel, uno de los trabajadores sale para anunciar a los últimos de la cola que "van a intentar atenderlos a todos": "A 180 personas más, vosotros sois los últimos. A los próximos que vengan decidles que vengan mañana".

Entonces, se forma un círculo en torno al mismo, que trata de clarificar todas las dudas: "Si lo único que tenéis que hacer es el informe de vulnerabilidad, podéis ir a cualquier OAC". Ante esta afirmación, una mujer reclama: "Me habéis mandado de otro punto, a la Cruz Roja y ahora aquí". A lo que el trabajador se sincera: "Hemos intentado organizarlo de un día para otro y no ha sido fácil". Aun así, promete que los trámites se irán realizando: "La semana que viene empezaremos a hacer los informes y los enviaremos a aquellos que cumplan los requisitos".

La hora del supuesto primer cierre ya ha pasado, a las 13.15 y con una cola mucho más reducida, siguen los nervios entre los asistentes que se preguntan entre ellos: ¿Qué hora es?. Mientras tanto y varios metros alejado de la cola, aparece el concejal Llorenç Bauzà y se prepara para grabar un vídeo en vertical.