Simulacro para saber qué se debe hacer ante la llegada a Palma de un barco infectado por un virus

Hoy solo ha sido una prueba, pero en un futuro podría convertirse en un caso real. Más de 150 personas, que pertenecen a 19 organismos públicos distintos, han participado esta mañana en el Dique del Oeste en un ejercicio de emergencias, que consistía en el despliegue de medios ante la llegada a Palma de un barco extranjero con personas a bordo enfermas de un virus muy contaminante, como es la fiebre hemorrágica. Un tripulante ha muerto a bordo como consecuencia de la enfermedad y dos compañeros también están infectados y se encuentran muy graves, que precisan una asistencia médica inmediata. Además, el perro que viaja a bordo también muestra síntomas de que esta enfermo.

Un tripulante ha fallecido a bordo del barco infectado por el virus / GUILLEM BOSCH

A partir de este escenario es cuando se despliegan todos los medios y es necesario que varios organismos públicos, que dependen de distintas administraciones, se coordinen, porque un escenario como este precisa ser atendido desde distintos ángulos. Por una parte, hay que dar asistencia médica inmediata a los dos infectados, a la vez que hay que conseguir que el virus no se propague más allá del barco y que de ninguna manera se traspase a la población de la isla. Es decir, hay que acotar el espacio donde actúa la enfermedad. Mientras que los enfermos son trasladados por personal sanitario especializado, con los trajes de protección adecuados, al hospital de Son Espases e ingresados en la unidad específica de contagiados, hay que hacerse cargo del cadáver y determinar qué tipo de virus es el causante de esta muerte. Además, también hay que hacerse cargo del animal, para evitar que la fiebre también se propague.

Los sanitarios se han protegido con unos trajes especiales / GUILLEM BOSCH

En teoría el barco extranjero donde se ha propagado la enfermedad es de bandera de Libia, pero en realidad la embarcación es propiedad de la Armada española, que ha sido uno de los organismos públicos que ha colaborado en este simulacro.

Al tratarse de una embarcación extranjera, la responsabilidad de la primera atención médica que se presta a los afectados depende de Sanidad Exterior, que depende del Ministerio de Sanidad. A partir de ese momento intervienen, siguiendo un protocolo previamente establecido, el resto de especialistas en este tipo de escenarios, que van desde los técnicos de emergencias, el Ejército, los servicios sanitarios de las islas, el médico forense e incluso el juez, que es quien ordena el levantamiento del cadáver.

En este caso, el barco avisó de la emergencia en la noche de ayer, anunciando su llegada por la mañana al puerto de Palma. Ello ha permitido que todos los servicios de emergencias que actúan en este escenario estén preparados.

El servicio público de emergencias ha coordinado este simulacro / GUILLEM BOSCH

Esta mañana han estado presentes en la demostración el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez y la consellera de Sanidad, Manuela García. El responsable máximo de todo el operativa ha sido Pablo Gárrit, director general de Emergencias del Govern.

Los responsables del simulacro han destacado que lo importante es la coordinación entre los diferentes equipos, que pertenecen a distintas administraciones, que deben seguir la hoja de ruta que establecen los protocolos previstos para este tipo de escenarios.

Han destacado que además de la atención a los pacientes y el control de la enfermedad, es muy importante proteger al personal que va a estar en contacto con el cadáver y con los tripulantes infectados. El simulacro se ha prolongado durante unas cuatro horas y aprovechando la presencia de todos los efectivos, se han realizado distintas pruebas ante la posibilidad de repetirlas en una emergencia real.

La consellera García ha destacado que en este escenario la prioridad es la salud, que engloba tanto a la atención a los dos pacientes infectados, como la disposición de los medios necesarios que hay en el hospital público para que este tipo de enfermedad tan agresiva no se propague. Los sanitarios que han actuado esta mañana en esta prueba previamente han recibido cursos específicos, como por ejemplo saber de qué manera deben colocarse los equipos de protección individual, que en un caso real evitaría que resultaran infectados por el virus.

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Todos los participantes en la prueba han seguido un plan previamente coordinado / GUILLEM BOSCH

“Estamos todos por aprender”, ha señalado Miguel Dávali, que es el subdirector adjunto de Sanidad Exterior, que ha sido el primer responsable en la coordinación de todo el operativo. Dávila ha explicado que este tipo de actuaciones, es decir, barcos extranjeros que llegan a un puerto español con personas enfermas a bordo, la competencia pertenece al Estado. Sin embargo, no solo es necesario la actuación de los funcionarios del Ministerio de Sanidad, sino que es necesario la intervención del personal de otras administraciones, porque se trata de un objetivo común, que no es otro que la atención a los pacientes enfermos, a la vez que se toman las medidas necesarias para evitar que el virus se propague y afecte a otras personas. “Este tipo de simulacros permite valorar nuestro nivel de coordinación, a la vez que se pueden detectar fallos en los protocolos con el objetivo de resolverlos si se produce un escenario real”, señaló uno de los coordinadores del operativo.