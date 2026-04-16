El PSOE de Palma acusa al alcalde de "boicotear" la regularización extraordinaria de migrantes

El PSOE de Palma ha denunciado que el alcalde y el equipo de gobierno del PP están "boicoteando" el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular, que ha comenzado este jueves, al "impedir" el refuerzo de la OAC Social para atender el aumento de solicitudes.

Según han señalado los socialistas, ante la sobrecarga de trabajo prevista, el equipo directivo técnico del área de Bienestar Social había preparado medidas de refuerzo de personal para garantizar la atención a las personas solicitantes, el cumplimiento de los plazos y el correcto funcionamiento del servicio público. Sin embargo, aseguran que este jueves por la mañana "se han dado instrucciones políticas para no reforzar el servicio, de modo que la atención queda en manos únicamente del personal habitual de la OAC Social".

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha afirmado que "el PP está boicoteando la regularización porque ha decidido no reforzar el servicio". A su juicio, se trata de una situación "inadmisible". "Las personas tienen derechos y deben ser atendidas con dignidad. Lo que está haciendo hoy el Ayuntamiento es indigno", ha manifestado.

Negueruela ha criticado además que esta decisión afecte a personas que solicitan información y documentación necesaria para acogerse al proceso extraordinario de regularización. En este sentido, ha asegurado que "es un trato indigno para personas que solicitan información y una documentación que les puede servir para la regularización en este país".

Un trato "inhumano"

El dirigente socialista ha subrayado que esta decisión se ha adoptado, según su versión, "en contra de los criterios de los profesionales técnicos", que sí habían planteado una respuesta organizativa para absorber el incremento de demanda.

"Exigimos al alcalde que, de manera inmediata, refuerce los puntos de atención y dé una solución a las personas que viven en esta ciudad, que trabajan en ella, que tienen unos derechos reconocidos desde el martes y que no merecen el trato inhumano que están recibiendo", ha reclamado Negueruela.