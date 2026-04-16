Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trazado tren LlucmajorMurete Platja de PalmaPaliza Hombre s'ArenalJo en sé + que tu IB3Rosalía pianista mallorquín
instagramlinkedin

El PSOE de Palma acusa al alcalde de "boicotear" la regularización extraordinaria de migrantes

Los socialistas denuncian que Cort "ha dado instrucciones políticas" para no reforzar el servicio en la OAC Social pese al alud de ciudadanos

Colas de ciudadanos este jueves para acceder a la OAC Social.

Colas de ciudadanos este jueves para acceder a la OAC Social. / P. Morell

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El PSOE de Palma ha denunciado que el alcalde y el equipo de gobierno del PP están "boicoteando" el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular, que ha comenzado este jueves, al "impedir" el refuerzo de la OAC Social para atender el aumento de solicitudes.

Según han señalado los socialistas, ante la sobrecarga de trabajo prevista, el equipo directivo técnico del área de Bienestar Social había preparado medidas de refuerzo de personal para garantizar la atención a las personas solicitantes, el cumplimiento de los plazos y el correcto funcionamiento del servicio público. Sin embargo, aseguran que este jueves por la mañana "se han dado instrucciones políticas para no reforzar el servicio, de modo que la atención queda en manos únicamente del personal habitual de la OAC Social".

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha afirmado que "el PP está boicoteando la regularización porque ha decidido no reforzar el servicio". A su juicio, se trata de una situación "inadmisible". "Las personas tienen derechos y deben ser atendidas con dignidad. Lo que está haciendo hoy el Ayuntamiento es indigno", ha manifestado.

Negueruela ha criticado además que esta decisión afecte a personas que solicitan información y documentación necesaria para acogerse al proceso extraordinario de regularización. En este sentido, ha asegurado que "es un trato indigno para personas que solicitan información y una documentación que les puede servir para la regularización en este país".

Un trato "inhumano"

El dirigente socialista ha subrayado que esta decisión se ha adoptado, según su versión, "en contra de los criterios de los profesionales técnicos", que sí habían planteado una respuesta organizativa para absorber el incremento de demanda.

Noticias relacionadas y más

"Exigimos al alcalde que, de manera inmediata, refuerce los puntos de atención y dé una solución a las personas que viven en esta ciudad, que trabajan en ella, que tienen unos derechos reconocidos desde el martes y que no merecen el trato inhumano que están recibiendo", ha reclamado Negueruela.

TEMAS

  • Palma
  • Ayuntamiento de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
  2. La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: 'Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora
  3. Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra
  4. IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
  5. Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
  6. Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
  7. Fallece a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general del PSOE de Alcúdia
  8. Juicio suspendido: los trabajadores de la Platja de Palma retiran la demanda contra Cort y la anterior concesionaria

Trabajadores de Servicios Sociales de Palma denuncian "instrucciones políticas" para no reforzar el servicio para la regularización masiva de migrantes

Trabajadores de Servicios Sociales de Palma denuncian "instrucciones políticas" para no reforzar el servicio para la regularización masiva de migrantes

Nuevo decreto de educación inclusiva de Baleares: el apoyo escolar ya no dependerá de un diagnóstico clínico

Nuevo decreto de educación inclusiva de Baleares: el apoyo escolar ya no dependerá de un diagnóstico clínico

Calma tensa entre las aerolíneas tras doblarse el precio del combustible de aviación: "Es difícil predecir qué va a pasar más allá de cuatro semanas"

¿Fracaso de la segregación o herencia recibida? El choque por los "suspensos" en catalán del Plan Piloto

¿Fracaso de la segregación o herencia recibida? El choque por los "suspensos" en catalán del Plan Piloto

El PSOE de Palma acusa al alcalde de "boicotear" la regularización extraordinaria de migrantes

El PSOE de Palma acusa al alcalde de "boicotear" la regularización extraordinaria de migrantes

El Govern penalizará a las administraciones que no ejecuten los fondos de la ecotasa

El Govern penalizará a las administraciones que no ejecuten los fondos de la ecotasa

EasyJet programa 4,5 millones de asientos para Baleares y mantiene Mallorca como su destino más reservado en España

EasyJet programa 4,5 millones de asientos para Baleares y mantiene Mallorca como su destino más reservado en España

El alcalde de Palma carga contra el Gobierno por la regularización extraordinaria: "Más precariedad y más guetos"

El alcalde de Palma carga contra el Gobierno por la regularización extraordinaria: "Más precariedad y más guetos"
Tracking Pixel Contents