¿Se verá el eclipse total desde tu casa de Mallorca? La isla lanza una prueba clave este mes de abril

El Govern pondrá en marcha una prueba de visibilidad los días 29 y 30 de abril para que toda la ciudadanía pueda comprobar si desde un punto concreto se podrá observar el eclipse solar total del 12 de agosto en condiciones óptimas.

Así lo ha acordado la Comisión para la Gestión del Eclipse Solar Total del 12 de agosto de 2026 que se ha reunido para avanzar en la coordinación institucional y en las actuaciones de preparación de este acontecimiento astronómico excepcional.

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que el simulacro de los días 29 y 30 de abril busca facilitar la planificación y evitar desplazamientos innecesarios el día del evento.

El eclipse se producirá con el sol muy bajo en el horizonte, lo que puede dificultar su visión desde determinados puntos. Por ello, el Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB), con la colaboración de AstroMallorca y voluntarios de protección civil, han diseñado esta prueba práctica.

Los días 29 y 30 de abril, a la hora asignada según cada zona, la ciudadanía deberá situarse en el lugar desde donde prevé observar el eclipse y mirar hacia la puesta de sol para comprobar si es visible.

En Menorca la hora indicada será las 20.25; en Mallorca norte y centro, a las 20.26 horas; en el sur de Mallorca, a las 20.27 horas; y en Eivissa y Formentera, a las 20.28 horas.

Si el sol es visible en ese momento, también lo será durante la totalidad del eclipse. En caso contrario, se recomienda buscar otro punto cercano con mejor visibilidad del horizonte.

Paralelamente, los técnicos expertos volcarán los datos de sus observaciones en un sistema informático que permitirá elaborar un mapa de ubicaciones seguras y óptimas de observación.

La información recogida contribuirá a completar el mapeo territorial que servirá de base para el protocolo específico de seguridad Eclipbal, que activará la Dirección General de Emergencias e Interior.

Este protocolo se integra dentro del Plan Territorial de Protección Civil de Baleares (Platerbal) y permitirá coordinar la movilidad, la seguridad y la gestión de aglomeraciones durante el eclipse.

Recomendaciones básicas

El Govern ha puesto en marcha una campaña de divulgación con recomendaciones de seguridad, disponible en cinco idiomas (catalán, castellano, inglés, alemán y francés) y llevada a cabo por la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Emergencias e Interior.

Entre los consejos esenciales destacan utilizar gafas homologadas específicas para eclipses, no mirar el sol con gafas de sol convencionales ni con filtros no homologados y no observarlo con telescopios o prismáticos sin filtros solares adeucados.