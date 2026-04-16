Un pelea de jóvenes borrachos en pleno vuelo Zúrich-Palma termina con la intervención de la Guardia Civil al aterrizar en Son Sant Joan
Según testigos presenciales, los pasajeros que protagonizaron el incidente había bebido alcohol antes de embarcar en Zúrich y viajaban a Mallorca para asistir a las fiestas de inauguración de las discotecas de la Playa de Palma
Agentes de la Guardia Civil han subido este jueves a bordo de un vuelo Zúrich-Palma que ha aterrizado en el aeropuerto de Palma pasadas las ocho y veinte de la noche. El motivo, según han relatado a este diario testigos presenciales, apaciguar la pelea a golpes de un grupo de jóvenes que se encontraban entre el pasaje y que se han pasado todo el vuelo propinándose empujones y puñetazos en un evidente estado de embriaguez, han comentado las mismas fuentes.
Al parecer, los jóvenes que han protagonizado el altercado viajaban a Mallorca desde Suiza para asistir este fin de semana a las fiestas de inauguración de las discotecas y los locales de ocio de la Playa de Palma. Y decidieron empezar la celebración antes de embarcar en Zúrich en el vuelo de la compañía Vueling con destino Palma, proporcionando un trayecto muy desagradable al resto de pasajeros.
Tras aterrizar en Palma, los mismos testigos presenciales han contado que agentes de la Guardia Civil se han personado en la cabina, acabando inmediatamente con su presencia con las disputas que los jóvenes han protagonizado durante todo el trayecto.
Palma, el aeropuerto de España que sufre más incidentes
Según datos proporcionados el año pasado, el aeropuerto de Son Sant Joan volvió a estar en el podio de los aeropuertos con más denuncias por pasajeros conflictivos que protagonizan incidentes derivados de comportamientos inadecuados durante los vuelos. Se registraron 169 denuncias, lo que le sitúa en el primer puesto por su conflictividad, cuando en 2023, el penúltimo año con datos disponibles, ocupó el tercer lugar.
Por detrás de Son Sant Joan se situaron los aeropuertos de Barcelona-El Prat, con 161 infracciones —sube del cuarto al segundo puesto— y el de Alicante-Elche, con 150 infracciones —pasa del segundo al tercer lugar—. Las tres terminales del arco mediterráneo son las que registraron más incidentes según los datos por aeropuerto de llegada de los vuelos facilitados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), que recopila la información que le facilitan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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