Parques acuáticos en Mallorca: horarios, precios y nuevos toboganes en la temporada 2026

Esta semana la primavera vuelve a cobrar impulso y las temperaturas comienzan a subir. Pronto volverá a ser necesario refrescarse. Las playas empiezan a llenarse. Quienes no quieran limitarse a tomar el sol en la arena pueden optar por uno de los tres grandes parques acuáticos de Mallorca.

Western Water Park

El Western Water Park, en Magaluf, ya está abierto desde principios de abril. Actualmente, se puede disfrutar de sus atracciones de miércoles a sábado, de 10:00 a 17:00 horas. En mayo se añade el martes al calendario, en junio el parque abrirá de forma continua todos los días y a partir de julio ampliará su horario una hora más, hasta las 18:00 horas.

La entrada cuesta 38 euros para todas las personas a partir de los once años. Si se compra online, se aplica un descuento de 2 euros. También hay tarifas reducidas para niños (de 5 a 10 años, 30 euros), niños pequeños (de 3 a 4 años, 17 euros) y personas mayores a partir de 65 años (30 euros). El aparcamiento, la tumbona o la taquilla tienen un coste adicional de 8 euros cada uno. Por 20 euros se puede adquirir un Fast Pass que permite evitar las colas, aunque en realidad no suele ser necesario, salvo en algunas atracciones en horas punta.

El Western Park es el lugar ideal en Mallorca para los amantes de la adrenalina. Ofrece una amplia variedad de toboganes grandes y pequeños. Poco concurrida por su gran altura está “La Bestia”, que alcanza los 32 metros. La experiencia del descenso se asemeja a un auténtico vuelo libre.

Aqualand

Lo que para los turistas británicos es el Western Water Park, para los alemanes es el Aqualand de s'Arenal. Ambos parques están gestionados por el grupo Cursach, al que también pertenece, entre otros, el Megapark. El Aqualand abrirá sus puertas el 4 de mayo. A partir de esa fecha, funcionará todos los días de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, y desde julio ampliará su horario hasta las 18:00 horas.

Los precios son algo más elevados: 40 euros para mayores de once años, 31 euros para niños, 18 euros para niños pequeños y 31 euros para jubilados. Se aplican los mismos descuentos y costes adicionales que en otros parques.

La atracción más conocida hasta ahora era la King Cobra, un tobogán de flotadores de casi 135 metros de longitud que termina en una especie de halfpipe. Quienes quieran lanzarse varias veces seguidas deberían llegar temprano o adquirir el Fast Pass.

Entre las novedades se encuentran los toboganes Hurakán y Kukulcàn, que siguen un principio similar al de la King Cobra. Durante la inauguración de temporada de la iniciativa de calidad Palma Beach, Miki Ferrer afirmó que el parque ha invertido 8 millones de euros en trabajos de renovación.

Hasta ahora, el Aqualand era comparable al Western Water Park en cuanto a oferta de toboganes, aunque no contaba con grandes atracciones destacadas como “La Bestia”.

Hidropark

En el norte de Mallorca la oferta es más reducida. Allí, el único parque acuático que invita a deslizarse es el Hidropark. Se trata de un recinto pensado principalmente para familias con niños pequeños, que abrió sus puertas el 1 de abril. Actualmente abre todos los días, de 11:00 a 17:00 horas; en junio abre desde las 10:00 y en julio amplía su horario hasta las 18:00.

A diferencia de la competencia, el Hidropark ofrece un descuento para residentes. Frente al precio general de casi 34 euros para mayores de once años, los residentes pagan solo la mitad. Los niños de 3 a 10 años abonan 25 euros, o 15 euros con descuento de residente. El parque también dispone de abonos de temporada.

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La ventaja es que el aparcamiento en el parking propio del recinto es gratuito. Las tumbonas tienen un coste de 6 euros al día, y las taquillas cuestan 7 o 9 euros, según el tamaño. El Fast Pass solo está disponible durante los meses de verano, julio y agosto.