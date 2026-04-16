Ingenieros baleares reclaman la recuperación y exposición de dos joyas de la ingeniería de Mallorca

El segundo Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas recoge tres infraestructuras identificadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Baleares que requieren intervenciones de rehabilitación, restauración y conservación, así como su reconocimiento e identificación patrimonial.

El documento fue presentado el pasado 9 de abril en el marco del II Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil, celebrado en Castellón, Valencia y Alicante. La publicación reúne un total de 102 obras públicas de toda España que precisan rehabilitación parcial o integral, así como actuaciones de señalización y difusión pública.

Viaducto de Son Verí / Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas

En sus páginas, el Colegio plantea actuaciones detalladas con el objetivo de preservar el valioso patrimonio ingenieril de las Baleares e integrar estos bienes en la actividad social y económica mediante el turismo cultural.

La Demarcación de Baleares ha incluido en el catálogo las siguientes obras y propuestas de actuación:

Faro de Na Pòpia (Sa Dragonera) del ingeniero Antonio López y Montalvo. Al encontrarse actualmente en estado de ruina, se ha propuesto un proyecto de consolidación, rehabilitación y puesta en valor que permita mostrar a los visitantes el valor patrimonial de esta singular obra de ingeniería que data de 1852.

Viaducto de Son Verí (Llucmajor) del ingeniero Eusebio Estada. En la actualidad, tanto el viaducto de Son Verí (Viaducto de la antigua línea de ferrocarril Palma-Llucmajor-Campos-Santanyí) como el puente de Es Jueus se encuentran en una situación de abandono según los ingenieros. Por este motivo, consideran necesaria la reivindicación del gran valor patrimonial e histórico de estos elementos.

Puente de la Colàrsega (Ciutadella. Menorca) De Francisco Prieto y Caules. Construido en la década de 1900, este singular puente presentaba problemas como socavación en los estribos, y su estética estaba afectada por servicios de agua potable que cuelgan de la estructura. En junio de 2024 se aprobó un completo plan de rehabilitación que se espera que solvente estas y otras afecciones.