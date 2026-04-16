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El Govern penalizará a las administraciones que no ejecuten los fondos de la ecotasa

Aquellas entidades que no cumplan los plazos de ejecución podrán llegar a ser excluidas de futuras convocatorias, siendo esta una de las novedades del Plan Anual 2026-2027 del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)

"No es serio exigir un impuesto a los visitantes para luego no utilizar esos fondos", expresa el conseller de Turismo, Jaume Bauzà

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante la rueda de prensa de esta mañana

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante la rueda de prensa de esta mañana / CAIB

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

El Govern penalizará a aquellas administraciones que no ejecuten los fondos procedentes de la ecotasa. Así lo ha anunciado esta mañana el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, como una de las grandes novedades del Plan Anual 2026-2027 del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que movilizará más de 139 millones de euros para la financiación de nuevos proyectos en las islas.

De esta forma, el nuevo plan introduce un mecanismo de control con penalizaciones directas en la valoración de nuevos proyectos para aquellas entidades que no cumplan con los plazos de ejecución de sus planes actuales. Así, las administraciones que no ejecuten los fondos de la ecotasa podrán llegar a ser excluidas de futuras convocatorias.

Asimismo, también se establece una prórroga de concesión automática de 12 o 24 meses, según la tipología del proyecto, para agilizar la tramitación de las actuaciones ya autorizadas. "No es serio exigir un impuesto a los visitantes para luego no utilizar esos fondos; con este sistema garantizamos que las inversiones lleguen a la calle en un máximo de 36 meses”, ha señalado Bauzà.

Nueva página web

Coincidiendo con la aprobación del Plan, este jueves ha tenido lugar también la presentación de la nueva web oficial illessostenibles.travel, concebida como un instrumento que ofrecerá al ciudadano información detallada sobre el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) así como el destino de cada euro.

A través de esta nueva herramienta, los ciudadanos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera pueden obtener información sobre los 295 proyectos impulsados desde 2016. Cada actuación cuenta con una ficha enriquecida que incluye descripciones claras, imágenes actualizadas y el estado de ejecución en tiempo real.

En palabras del conseller Bauzà, "la nueva web no es solo un repositorio de datos, sino una plataforma inteligente. Disponible en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y alemán), integra sistemas de búsqueda asistidos por Inteligencia Artificial para que cualquier usuario encuentre información de forma natural".

En este sentido, el conseller ha revelado que los datos que arroja la plataforma a día de hoy confirman el cambio de ritmo en la gestión: "en esta legislatura, este Govern ha sacado dos convocatorias por un importe global de 472 millones de euros, frente a los 376 millones que el anterior Ejecutivo puso en marcha en cinco años".

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"La transparencia que ofrece esta web nos permite demostrar con hechos que el 93,6% de nuestros proyectos ya han arrancado y que el 96,8% del presupuesto asignado ya está movilizado. Ofrecemos datos abiertos y gestión real", ha concluido el conseller.

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