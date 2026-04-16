La patronal PIMEM de Mallorca defiende la regulación de inmigrantes: "Se reduce la precariedad y ayuda a cubrir sitios de trabajo"

La regularización de migrantes ha revolucionado el debate público. La derecha se resiente y la izquierda en Palma acusa al alcalde de "boicotear" el proceso. Mientras, la federación PIMEM mallorquina sale en defensa de este proceso, puesto que "hay contratos legales, se reduce la precariedad y las empresas compiten en igualdad".

Desde la PIMEM señalan que la inmigración regulada permite que "los trabajadores coticen y paguen impuestos", cuestión que posibilita "el aumento de la Seguridad Social y de los ingresos públicos". En este sentido, el presidente de la Federación, Jordi Mora, insiste en que "ayuda a cubrir sitios de trabajo donde falta mano de obra como la hostelería, construcción o la agricultura".

Asimismo, asegura que los inmigrantes ocupan trabajos que los locales "no quieren o no pueden hacer" y eso "facilita la organización del mercado laboral".

Precio de la vivienda

Por otro lado, señalan que el precio de la vivienda en la isla dificulta la llegada de trabajadores: "No vienen a trabajar en temporada porque no encuentran un alquiler asequible". Además, señalan la fuga de los mismos porque es "insostenible vivir con los precios del alquiler actual".

En último lugar, el presidente concluye que muchos migrantes "trabajan en hostelería, turismo o trabajos temporales" y "consolidan trabajos poco cualificados".