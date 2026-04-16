EasyJet programa 4,5 millones de asientos para Baleares y mantiene Mallorca como su destino más reservado en España

La programación de asientos de la aerolínea easyJet para la presente temporada turística en Baleares s eha visto ligeramente incrementada respecto al año pasado. Pese a la creciente tensión internacional derivada de la guerra en Irán, la compañía prevé transportar hasta 4,5 millones de pasajeros este verano en las islas, gran parte de los cuales, unos tres millones, aterrizarán o despegarán en el aeropuerto de Palma. En el conjunto de España, la aerolínea ofrece alrededor de 15 millones de asientos.

Así lo ha asegurado el director general de easyJet para el sur de Europa, Javier Gándara, en una rueda de prensa para anunciar la reapertura de la base estacional en el aeropuerto de Palma con nueve aviones basados y evaluar el inicio de la temporada veraniega. Gándara ha ofrecido esta atención a los medios con motivo del reinicio de las operaciones de su base en Palma para la temporada de verano, que empezó el 29 de marzo. Desde que comenzara a funcionar este base en 1999, la aerolínea ha transportado cerca de 40 millones de pasajeros.

Los pasajeros que llegan con la compañía a la isla provienen de Reino Unido, Suiza y Alemania, aunque ha indicado que trabajan por "diversificar la red de rutas" con vuelos a Italia, Portugal o Países Bajos. Por este motivo, ha subrayado que Mallorca es un "mercado clave" para easyJet y la reapertura de la base este verano permite "avanzar hasta alcanzar el hito de los 40 millones de pasajeros transportados".

Asimismo, ha puesto en valor el "papel estratégico" de la isla para la división de paquetes vacacionales de la empresa, denominada easyJet holidays, ya que Mallorca es el destino es "más reservado" de España y las ventas para esta temporada de 2026 en la isla son superiores a las de la temporada anterior.

El turista que llega a Mallorca a través de este canal es un perfil de viajero que apuesta por establecimientos de categoría superior -el 70% reserva hoteles de cuatro estrellas o más- y el 56% prefiere el régimen todo incluido.