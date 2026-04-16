Las grandes tiendas de moda intentan salirse del convenio de comercio balear y abren una guerra sindical

El intento de las grandes firmas comerciales de vincularse a un convenio colectivo estatal y dejar atrás el balear (como el resto de acuerdos autonómicos y provinciales) está provocando importantes tensiones en el sector, y abriendo además un fuerte enfrentamiento entre UGT y CCOO, ya que mientras que el primero de estos sindicatos se opone radicalmente a esta pretensión de firmas como Inditex, Mango, Primark, H&M o Grupo Tendam (Cortefiel), el segundo es junto a Fetico uno de los firmantes del preacuerdo con la Asociación Retail, Textil España (ARTE) que impulsa la citada iniciativa.

Esa oposición de UGT a que esas grandes empresas de comercio textil, calzado y complementos puedan desvincularse del convenio de comercio balear se va a ver plasmada el viernes, día 17, a las 11 de la mañana, con la celebración de una concentración en el Passeig del Born de trabajadores de este sector. Según el portavoz de esta organización sindical, Bladimiro García, «vamos a luchar lo que sea necesario para evitar un convenio colectivo estatal que consideramos nefasto». Hay que tener en cuenta que UGT dispone de mayoría absoluta en la representación sindical del comercio del archipiélago que actualmente está negociando el convenio sectorial de las islas, el segundo más importante tras el de hostelería.

UGT mantiene una oposición radical al principio de acuerdo para un convenio de comercio estatal / UGT

Empresas vinculadas

Ese principio de acuerdo suscrito por la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y Fetico pretende que un nuevo convenio estatal de comercio de textil, calzado y complemento agrupe a aquellas empresas que estén presenten es más de tres comunidades autónomas, tengan más de 400 personas en su plantilla o su superficie supere los 3.500 metros cuadrados, al igual que, aunque no cumplan estos requisitos, pertenezcan a grupos que sí los respeten, lo que vincularía a las grandes firmas anteriormente señaladas, entre otras.

Las estimaciones de UGT cifran en torno a unos 10.000 empleados de las islas los que se verían afectados por ese acuerdo, al salir del convenio balear para pasar a depender de ese nuevo acuerdo de ámbito nacional.

Desde las organizaciones firmantes del preacuerdo para impulsar un convenio estatal, se defiende esta medida alegando que suprime desigualdades y se asegura que ningún empleado verá mermadas sus condiciones salariales, ya que si cobran salarios superiores a los fijados en este pacto, se respetará la diferencia creando un complemento personal.

También se valora el preacuerdo destacando que va a ir acompañado de una reducción paulatina de la jornada laboral anual durante el periodo de vigencia del citado convenio (2026, 2027 y 2028), y se apunta el carácter voluntario que tendrá el trabajo en domingos y festivos, aunque se matiza de que si no hay suficientes personas que acepten hacerlo "deberá garantizarse la prestación del trabajo del personal imprescindible para la apertura de la tienda".

El preacuerdo con CCOO y Fetico ha sido suscrito por la patronal ARTE que agrupa a grandes firmas comerciales / G. Bosch

UGT denuncia las "trampas"

Sin embargo, UGT se opone radicalmente a las condiciones del citado preacuerdo alegando que "está plagado de trampas" que van a perjudicar seriamente a los trabajadores del comercio balear, según afirma Bladimiro García.

Para empezar, señala el riesgo de que el complemento personal que se quiere crear para compensar a los trabajadores que tienen salarios superiores a los previstos en el acuerdo estatal vaya siendo absorbido a medida que aumenta el salario base en el futuro, lo que supone en definitiva que esas personas pueden ver congeladas sus retribuciones durante años.

Además, advierte del peligro de que a medida que se incorporen a las tiendas nuevos empleados con condiciones salariales peores que los veteranos, se opte por ir prescindiendo de los de mayor antigüedad para abaratar costes.

En el caso del trabajo en domingo y festivo, se señala la falsedad de su carácter voluntario dado que se exige que haya empleados suficientes para abrir la tienda, y se subraya que en el preacuerdo el pago de los mismos es de 45 euros por domingo y 70 por festivo (cantidades que aumentan anualmente en 2027 y 2028), mientras que en el convenio balear se pagan los diez festivos con apertura autorizada a 17,75 euros la hora y 12,91 el resto de días no laborables (depende también de la categoría profesional), con jornadas que habitualmente son de ocho horas, lo que implica remuneraciones más beneficiosas.

Bladimiro García afirma que estos son solo algunos ejemplos de las citadas "trampas", pero asegura que hay más cambios que son perjudiciales para los trabajadores de las islas.

El preacuerdo es cuestionado también por algunos representantes del comercio balear, al considerar que va a servir para que las grandes firmas comerciales puedan competir con unas condiciones de ventaja frente a las tiendas tradicionales, al ver rebajados sus costes de la mano de un nuevo convenio estatal al que las primeras se verían vinculadas.