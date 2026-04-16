Baleares vive una jornada de incertidumbre y caos burocrático en la víspera de la regularización extraordinaria

Este jueves, 16 de abril, se abre el esperado plazo para que miles de personas en situación administrativa irregular puedan normalizar su estatus en España. Sin embargo, lo que debería ser una jornada de esperanza se ha transformado en Baleares en un escenario de nerviosismo y dudas. El detonante ha sido la aparición de un requisito de última hora: el certificado o informe de vulnerabilidad, un documento esencial para quienes no cuentan con un contrato de trabajo pero cuya tramitación se ha convertido, en apenas unas horas, en un laberinto sin salida aparente.

Hasta el mediodía de ayer, el desconocimiento sobre este documento era prácticamente absoluto. El texto oficial indica que el informe de vulnerabilidad debe ser emitido por los servicios sociales municipales o por entidades colaboradoras del Gobierno. No obstante, la realidad a pie de calle es muy distinta. Los ayuntamientos, este miércoles, parece ser que aún no habían recibido la documentación necesaria ni los protocolos para gestionar estas peticiones.

Esta falta de previsión ha generado un "efecto embudo" antes incluso de que se abra el portal telemático. Muchos solicitantes, ante la urgencia de presentar su expediente en el plazo de dos meses y medio que finaliza el 30 de junio, acudieron en masa a organizaciones como Càritas Mallorca pensando que allí podrían obtener el certificado de forma inmediata. La realidad es que ellas no han de expedirlo, pero es que hasta casi las 14 horas ningún organismo sabía muy bien cómo se iba a articular este proceso administrativo que amenaza con retrasar las primeras solicitudes.

Colapso en las entidades de apoyo

Las asociaciones y ONG dedicadas a la extranjería informaron de que estaban viviendo una jornada de auténtico desbordamiento. La lectura de las guías paso a paso provocó ayer una oleada de consultas de personas que temen quedar fuera del proceso si no presentan el informe de inmediato. La tensión es palpable, ya que el sistema de cita previa presencial —que no será efectiva hasta el lunes 20 de abril— y el formato online exigen tener toda la documentación preparada para evitar denegaciones por defectos de forma.

Desde el sector social se critica la improvisación del Ejecutivo al introducir una figura documental sin haber formado o informado previamente a los técnicos que deben firmarla. Aunque se asegura que el papel se conseguirá eventualmente, el temor de los afectados es que los tiempos de la administración local, habitualmente lentos, no coincidan con la brevedad de este proceso extraordinario.

Cáritas refuerza el asesoramiento ante la crisis

Ante este panorama de desinformación y ansiedad colectiva, Càritas Mallorca ya ha anunciado que está organizando nuevas sesiones de asesoramiento para la próxima semana. El objetivo es calmar los ánimos y explicar detalladamente a perfiles concretos que lo necesiten qué documentos son realmente sustituibles y cómo proceder ante la falta del informe de vulnerabilidad en estos primeros días. La entidad comunicará en breve las fechas y horarios de estas reuniones de apoyo.

Los expertos recomiendan mantener la calma y recordar que el plazo para solicitar la regularización se extiende hasta finales de junio. A pesar de que el permiso provisional que permite residir y trabajar se otorga tras la admisión a trámite, presentar una solicitud incompleta podría ser contraproducente. Por ahora, la recomendación principal sigue siendo acudir solo a canales oficiales.