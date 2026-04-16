Armengol, sobre el informe de la UCO: “Confirma plenamente que nunca, ni yo ni nadie de mi Govern, dio una orden política para contratar con una empresa o con otra”

El PSIB-PSOE ha exigido "disculpas a quien ha difamado" a la secretaria general de la formación y presidenta del Congreso, Francina Armengol, al considerar que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación de mascarillas por parte del Govern que presidía "acredita que la contratación de mascarillas se hizo de forma correcta".

"El informe confirma que Armengol nunca dio instrucciones para contratar ninguna empresa y que el único interés que hubo fue el de proteger a la gente de las Islas y siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos", ha señalado el PSIB en una nota de prensa.

Por su lado, la propia Armengol ha subrayado que el informe "confirma plenamente" todo lo que ha explicado durante estos dos años y que el Govern actuó "siempre de forma valiente, transparente y comprometida con el interés general de la ciudadanía".

Según Armengol, ni cuando se compró material sanitario, ni cuando se descartó "fue por ninguna orden política", sino que fue de acuerdo con "criterios absolutamente técnicos de los técnicos del Servicio de Salud".

"También se confirma que plenamente que nunca, ni yo ni nadie de mi Govern, dio una orden política para contratar con una empresa o con otro", ha insistido la presidenta del Congreso, agregando que "todo se hizo bajo la normativa y legalidad existente".

"Sufrimos una situación terrible con una pandemia sanitaria terrible, y luché y continuaré luchando toda mi vida contra la corrupción política. Por tanto, si algunos hicieron negocio de forma ilegítima en el momento más difícil que ha pasado España, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos", ha zanjado.

Desde el entorno del equipo de la expresidenta balear se pone el foco en que una parte sustancial del informe de la UCO se dedica a una operación para implantar pruebas PCR en los aeropuertos de Baleares que finalmente nunca se llevó a cabo. Estas fuentes subrayan que el documento desarrolla de forma pormenorizada ese intento de contratación, pero omite, a su juicio, el dato esencial de que dicha adjudicación no llegó a formalizarse.

De hecho, según esta versión, los controles y test vinculados a la reapertura de los aeropuertos sí llegaron a autorizarse y se llevaron a cabo, pero con medios y personal propios del Govern balear. El entorno de la presidenta insiste en que no se contrató a la trama para realizar las PCR en los aeropuertos, pese a que, a su juicio, el informe sí deja acreditados los intentos de sus integrantes por hacerse con esa adjudicación.

Su entorno concluye que, tras meses de acusaciones, el contenido del documento confirma que Armengol “dijo la verdad” y que la actuación del Govern durante la pandemia se rigió por criterios técnicos y no por decisiones políticas dirigidas a favorecer a ninguna empresa.