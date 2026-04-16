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El alcalde de Palma carga contra el Gobierno por la regularización extraordinaria: "Más precariedad y más guetos"

El Ayuntamiento denuncia falta de planificación y advierte del colapso de los servicios públicos tras las imágenes de largas colas para obtener el informe de vulnerabilidad en Palma

Jaime Martínez, en el Ayuntamiento de Palma.

Jaime Martínez, en el Ayuntamiento de Palma. / Cort

Pere Morell

Pere Morell

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha criticado duramente el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno central. Sus declaraciones se producen en una jornada marcada por largas colas desde primera hora de la mañana en la ciudad, en las inmediaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano, junto al edificio de GESA.

Cientos de personas se han concentrado en este punto para intentar obtener el informe de vulnerabilidad, un documento que se ha convertido en clave para acceder a la regularización extraordinaria en el caso de quienes no disponen de un contrato de trabajo.

El alcalde ha puesto el foco en la presión que esta situación está generando sobre los servicios municipales. Según ha explicado, el Ayuntamiento ha tenido que reforzar la seguridad en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), donde este miércoles se atendió a unas 300 personas, y ha denunciado el colapso de los servicios públicos.

"Más precariedad, economía sumergida y la creación de guetos"

Martínez ha denunciado que se está utilizando "una crisis humanitaria real para intereses partidistas" y ha rechazado el modelo de regularización planteado, al considerar que "tiene un efecto llamada que genera falsas expectativas". En este sentido, ha afirmado que "no se puede entrar por la puerta de atrás a nuestra ciudad" .

El alcalde también ha señalado la falta de planificación por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que acusa de no haber definido con claridad los requisitos ni los mecanismos de control del proceso. "Ni siquiera quien ha impulsado la regularización sabe cuántas personas se verán afectadas, cuántos procedimientos habrá ni cuántos tendrán posibilidad real de regularizarse", ha asegurado.

Asimismo, Martínez ha advertido de que esta medida "no habla de trabajo, vivienda ni conocimiento del idioma". Igualmente, el alcalde de Palma explica que la medida puede provocar "más precariedad, economía sumergida y la creación de guetos".

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"Son decisiones tomadas sin consenso con las comunidades autónomas y que trasladan toda la presión a los ayuntamientos y a los trabajadores públicos", ha afirmado. En esta línea, ha reclamado al Gobierno central que asuma la gestión del proceso de información, ya que "Palma no puede hacerlo sola".

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