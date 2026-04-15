Un trozo de muralla y el refugio antiaéreo se conservarán en la futura Agencia de Salud Pública de Baleares

El histórico edificio de Cecili Metel, en Palma, volverá a tener vida ligada a la sanidad pública casi dos décadas después de su cierre. El inmueble, construido en los años 30, se convertirá en la futura sede de la Agencia de Salud Pública de Baleares y acogerá un centro de vacunación y de refrigeración de vacunas, además de varios departamentos de la Conselleria de Salud. Además, se conservarán elementos como la antigua muralla o el refugio antiaéreo de la Guerra Civil que está en el subsuelo.

Lo ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, esta mañana en el acto de presentación de unas obras que ya han arrancado y que cuentan con un presupuesto de 12,5 millones de euros. Está previsto que finalicen en el último trimestre de 2027. "Recuperamos no solo un inmueble, sino también su vocación de estar al servicio de la sanidad pública", ha destacado Prohens, que ha subrayado el valor histórico del edificio, antigua sede del Instituto Provincial de Higiene y cerrado desde 2010 por el Govern de Francesc Antich.

El edificio, situado en el número 18 de la calle Cecili Metel en Palma, tiene 2.773 metros cuadrados sobre una parcela de más de 3.200, albergará a cerca de un centenar de trabajadores de Salud y recuperará su función sanitaria con servicios vinculados a la prevención, como la vacunación. "Volverá a una función muy presente en la memoria de muchos ciudadanos", ha señalado la presidenta.

El proyecto forma parte del plan autonómico de infraestructuras ‘Illes en transformació’, con el que el Govern busca modernizar los equipamientos públicos. "Es el plan más ambicioso visto nunca en Baleares en materia de infraestructuras", ha defendido Prohens, que lo ha enmarcado en la necesidad de adaptar los servicios públicos al crecimiento de población de las islas. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha puesto el acento en el patrimonio del del edificio: "Es un proyecto que recupera y pone en valor el patrimonio, preserva la historia y mira hacia el futuro".

Uno de los elementos más singulares del proyecto es la conservación de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil situado en el subsuelo del edificio. Este espacio, según han explicado, será restaurado e integrado en la actuación, al igual que un tramo de la muralla renacentista sobre la que se asienta el inmueble.

La arquitecta responsable del proyecto, Ana Pilar González, ha explicado que estos elementos han obligado a adaptar la intervención desde el inicio. Las catas arqueológicas que han realizado han permitido localizar restos de la muralla, lo que ha condicionado la cimentación del edificio, ha señalado la responsable.

En la fase inicial de las obras se ha demolido todo el interior del inmueble y se ha conservado únicamente las fachadas por su valor patrimonial. La arquitecta ha insistido en que se han protegido tanto el refugio como los restos de la muralla para garantizar que se conservan mientras duren las obras.

Un edificio nuevo por dentro

El estado del edificio obligaba a una intervención integral. Según el Govern, presentaba un importante deterioro estructural debido a la falta de cimentación original y a intervenciones posteriores que habían debilitado los muros de carga. Después de estabilizar las fachadas, han empezado los trabajos de cimentación mediante micropilotes. La siguiente fase será la construcción de una nueva estructura interior completamente renovada.

La rehabilitación incorpora también criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, ha explicado la arquitecta. El edificio contará con placas fotovoltaicas y un sistema de geotermia que permitirá aprovechar la energía del subsuelo. La intención del Govern es lograr un consumo casi nulo. El proyecto también se ha desarrollado con metodología BIM, un sistema digital que permite gestionar toda la información del edificio en un modelo tridimensional y facilitar su mantenimiento futuro.

Más zonas verdes

En todo caso, la actuación no se limita al edificio. El proyecto incluye la recuperación de los antiguos jardines, que se transformarán en un espacio verde abierto a la ciudadanía, con la plantación de especies autóctonas y la eliminación de zonas destinadas a aparcamiento.

"Este espacio será para todos y de todos", ha defendido Prohens, que ha destacado la voluntad de integrar el equipamiento en el entorno y "devolverlo al barrio". En el acto también ha estado la presidenta de la asociación de vecinos del barrio.

La presidenta ha defendido que con este proyecto el Govern pretende combinar la preservación del patrimonio con nuevas funciones sanitarias, en una iniciativa que, según la presidenta, "conecta pasado, presente y futuro" y refuerza el sistema público de salud desde el ámbito de la prevención.