El Teléfono de la Esperanza cumple 40 años en Palma ayudando a personas con problemas de salud emocional

El Teléfono de la Esperanza cumple cuatro décadas recibiendo llamadas, un acontecimiento que coincide con el Año Internacional del Voluntariado. La entidad, que ofrece atención gratuita a personas con problemas de salud emocional, pretende dar visibilidad a los problemas que experimentan muchas personas, como la ansiedad, la tristeza o la culpa.

Por este motivo, este martes por la mañana se ha celebrado un acto en su sede en Palma, donde han acudido la presidenta del entidad, Maria Antònia Mateu; el portavoz, Lino Salas; y el responsable de Acción Social de CaixBank, Diego Riera. Durante el acto, han presentado el lema de este año, el cual han elegido la frase ‘Cuidar desgasta’. Tal y como explica la entidad, "muchas personas cuidadoras tardan mucho en pedir ayuda porque sienten culpa por pensar en su propio bienestar, aunque es fundamental para evitar que el desgaste emocional se cronifique".

Desde su implantación en la isla, el servicio no ha dejado de funcionar ni un solo día. Asimismo, Mateu afirma que “la entidad atiende tanto por vía telefónica como a través de chat, un canal cada vez más utilizado, especialmente entre los jóvenes”.

Formación abierta para mejorar la salud emocional

Mateu destaca también la importancia de la formación, no solo para quienes finalmente ejercen como voluntarios, sino para cualquier persona interesada en mejorar su salud emocional. “Nos gusta que hagan los cursos porque esto ayuda a que todos seamos mejores desde el punto de vista emocional”, afirma. De hecho, a día de hoy, el equipo está formado por 30 voluntarios, que corresponden a 10 hombres y 20 mujeres.

La mayoría de los usuarios que acuden al servicio presentan, como principal problema, el cansancio emocional. “Mucha gente que llama está cuidando a otras personas, pero no lo verbaliza al principio”, explica Mateu. En este sentido, la entidad ha querido dedicar este aniversario “especialmente a este colectivo, sin dejar de atender al resto de usuarios”.

Además de la atención directa, el Teléfono de la Esperanza organiza talleres durante todo el año. El próximo 23 de abril, según anuncia Mateu, comenzará “un curso sobre la gestión del estrés impartido por el psiquiatra Mauro García Toro”, en una apuesta por la prevención y la educación emocional.

Por otra parte, Mateu ha compartido algunas anécdotas que evidencian la complejidad de las situaciones que atiende el Teléfono de la Esperanza. Una de ellas fue el caso de “una mujer que llamaba preocupada por distintos problemas personales, sin identificar inicialmente el motivo de su malestar”. Sin embargo, durante la conversación, “salió a la luz que sufría violencia por parte de su marido, según ella, porque se lo merecía”. Este caso, según afirma la presidenta, refleja “hasta qué punto algunas personas pueden llegar a normalizar situaciones de maltrato”.

El problema de la conexión digital

Por su parte, Salas ha alertado sobre nuevos fenómenos tecnológicos que están influyendo en la salud mental, especialmente entre los más jóvenes. Uno de ellos es el uso de chatbots como sustitutos de las relaciones personales. “Hay chicos que dicen que su asesor les ha recomendado llamar, y resulta que ese asesor es un chatbot”, señala. Para Salas, este cambio refleja una transformación en la forma de relacionarse, pues “lo que antes hacíamos con amigos o familiares, ahora lo hacen con una máquina”.

Asimismo, advierte que actualmente existen “conductas de riesgo como la adicción al juego o el consumo de pornografía” en edades tempranas. De hecho, asegura que “hemos tenido casos de menores que utilizan la tarjeta de sus padres para jugar”, por lo que reclama una mayor regulación por parte de las instituciones.