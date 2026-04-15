El secretario general corrige a Badal: "La regularización extraordinaria no afectará a 10.800 personas en Baleares, es una incógnita"

El secretario general de la Delegación del Gobierno, Rubén Castro, ha comparecido este miércoles para detallar el proceso de regularización extraordinaria que arranca mañana, 16 de abril. Durante su intervención, Castro ha querido deshacer el malentendido generado por las cifras ofrecidas anteriormente por Alfonso Rodríguez Badal, quien señaló que este trámite podría beneficiar a 10.800 migrantes de Balares. “Hay que diferenciar. Esa cifra que dio el delegado de refiere a expedientes de arraigo y ya están en trámite; respecto al proceso de regularización, ahora mismo es una incógnita saber cuántas personas podrán acogerse”, ha precisado el secretario.

El procedimiento se habilitará este jueves a través de la web del Ministerio de Seguridad Social, que dispondrá de un apartado específico, el modelo de solicitud y una aplicación para el trámite. Castro ha subrayado que se espera que la gran mayoría de las solicitudes se realicen por vía telemática: “En Baleares tramitamos más de 30.000 expedientes al año y más del 90% se hacen de manera telemática; es una vía ágil, simplificada y exclusiva para este proceso”. Los interesados tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para presentar su documentación, preferiblemente mediante certificado digital o a través de abogados y gestores.

Para aquellos casos en los que la vía digital no sea posible, el Gobierno ha reforzado oficinas específicas con personal formado. En Palma, los puntos presenciales serán la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y cinco oficinas de Correos, a las que se suman una oficina en Calvià, una en Maó y otra en Ibiza. Castro ha aclarado que, aunque se recoja la documentación aquí, "el procedimiento no se resuelve en las islas, sino en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), una unidad con sede en Vigo, y llevará la firma de la Dirección General de Migraciones".

Plan especial para los expedientes de arraigo en curso

El secretario ha lanzado un mensaje de tranquilidad a quienes ya tienen trámites de arraigo, la mayoría sociolaboral, abiertos: “Aquellas personas que tengan un expediente de arraigo en trámite no deben presentar la solicitud de regularización”. El Gobierno arbitrará un plan especial para agilizar estos casos pendientes —que sí resolverá la oficina de Baleares— y garantizar que obtengan su permiso de residencia y trabajo en el mismo plazo que los nuevos solicitantes. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, se les exigirán los mismos requisitos para evitar agravios comparativos. El tiempo máximo de resolución para todo el proceso será de tres meses.

Huelga de CCOO y falta de personal

La regularización coincide con una huelga indefinida convocada por CCOO a partir del 20 de abril. Castro ha mostrado su “máximo respeto” a las reivindicaciones y ha admitido que la Administración General del Estado sufre una grave falta de personal debido, entre otros asuntos, a la “emergencia de vivienda” en las islas. No obstante, ha matizado que, según la información de los responsables de la oficina, “el impacto en Baleares no será tan importante como en Madrid o Barcelona”. Ha señalado, en este sentido, que el Gobierno está buscando reforzar las plantillas para “aliviar la carga de trabajo que generó el reglamento de extranjería de mayo del año pasado”, origen del actual colapso.

Críticas al Govern de Prohens

Respecto al anuncio del Govern de recurrir el proceso ante la justicia, Castro ha lamentado que el Ejecutivo autonómico opte por “el discurso de odio y racista de la ultraderecha al cual parece hacer seguidismo el PP” y ha negado tajantemente que la regularización vaya a colapsar los servicios públicos, argumentando que los beneficiarios ya residen y usan la sanidad pública en las islas. “De lo que se trata es de garantizar derechos a personas que ya están con nosotros para que no sean explotadas y para que aporten con sus obligaciones tributarias y de cotización”, ha concluido.