La producción de Herbes de Mallorca y Palo supera el millón de litros en 2025

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha publicado los datos de producción y comercialización de las cuatro bebidas espirituosas con indicación geográfica protegida (IGP) de las Illes Balears: Herbes de Mallorca, Hierbas Ibicencas, Palo de Mallorca y Gin de Mahón.

En concreto, la producción de estas cuatro bebidas ha alcanzado los 1,78 millones de litros en 2025, lo que supone un incremento del 3 % respecto al año anterior. Este crecimiento se ve impulsado principalmente por Herbes de Mallorca, con una producción de 996 mil litros y un incremento del 11,7 % respecto a 2024, datos que confirman el peso mayoritario que tiene dentro del sector. También destaca el aumento del Palo de Mallorca, con una producción de 34 mil litros y un incremento del 25,9 % respecto a 2024. Por su parte, la producción de Hierbas Ibicencas ha disminuido un 13,6 %, mientras que Gin de Mahón se mantiene prácticamente estable (+0,5 %).

En cuanto a la comercialización, el volumen total ha alcanzado los 1,72 millones de litros, un 2,8 % más que en 2024, lo que confirma la tendencia de recuperación del sector.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha valorado positivamente «la recuperación del volumen de comercialización de unas bebidas fuertemente arraigadas a nuestra gastronomía y que rompe la tendencia a la baja de los últimos años». Además, ha explicado que «estos productos forman parte del Plan de Promoción del Producto Local».

El mercado de las Baleares continúa siendo el principal destino, con más del 65 % de las ventas totales y un incremento del 2,1 %. Destaca también el crecimiento de su comercialización en el resto de España (+6,9 %), así como el aumento de las exportaciones (+2,9 %).

En términos de peso dentro del sector, Herbes de Mallorca concentra más de la mitad de la comercialización (55,3 %), seguida de Hierbas Ibicencas (23,1 %) y Gin de Mahón (20 %), mientras que Palo de Mallorca mantiene una presencia más reducida (1,6 %).