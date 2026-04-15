Cada oferta de alquiler en Palma interesa a 69 demandantes, según Idealista

Cada anuncio de vivienda en alquiler en Palma publicado en Idealista recibe de media 69 contactos de personas que buscan alojamiento, la segunda cifra más alta de las capitales españolas tras Barcelona (99).

Las ofertas de viviendas en alquiler en Idealista registraron una media de 41 contactos antes de darse de baja en el primer trimestre, una cifra que es un 17 % más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2025, según un estudio publicado por el portal inmobiliario.

Idealista, uno de los mayores portales con más de 1.100.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler, considera que en los mercados en los que se han aplicado los topes de precios la dificultad de las familias para acceder al alquiler se sigue incrementando.

En este sentido, indica que se ha conseguido frenar la subida de los precios a costa de reducir la oferta, lo que aumenta la competencia por hacerse con una vivienda y fomenta procesos de "elitización" del alquiler y advierte que solo los perfiles mejor posicionados económicamente se benefician de estas medidas mientras que cada vez son más las familias a quienes se les niega el acceso a una vivienda.

Ciudades con mayor incremento en la competencia

Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (58 %), seguido de San Sebastián (27 %), Málaga (24 %), Alicante (21 %), Palma (21 %) y Valencia (14 %). En Bilbao la competencia ha crecido un 9 %, mientras que en Madrid lo ha hecho un 6 %. En Sevilla, en cambio, la competencia se ha reducido en un 3 %.

Por capitales, Barcelona es la que tiene mayor competencia con 99 familias por cada anuncio. Le siguen Palma (69), Madrid (47), San Sebastián (45), Bilbao (42) y Valencia (35).

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Por debajo de estas cifras se sitúan Málaga (34), Sevilla (34) y Alicante (30). Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 127 contactos.