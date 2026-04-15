Jordi Moya, presidente de Sine Dolore: “El dolor crónico afecta a casi un 20% de la población”

Palma ha acogido este martes una sesión científica, llamada 'Sine Dolore se vive mejor', centrada en el dolor crónico, un problema que, según los expertos, afecta a cerca del 20% de la población mundial. El encuentro ha contado con la intervención del doctor Jordi Moya, presidente de la fundación europea Sine Dolore, quien ha querido poner el foco en la necesidad de entender mejor esta patología y su impacto real en la sociedad.

Durante su intervención, Moya ha insistido en que el dolor no siempre puede medirse ni observarse de forma objetiva, lo que dificulta tanto su diagnóstico como su tratamiento. “Todo el mundo cree saber qué es el dolor, pero explicarlo resulta mucho más complejo”, ha señalado, subrayando la subjetividad que conlleva esta experiencia.

El presidente de Sine Dolore también ha diferenciado entre el dolor agudo, que cumple una función protectora; y el dolor crónico persistente, que puede convertirse en un problema grave de salud. Este último, según él, “no solo afecta al paciente físicamente, sino también a nivel psicológico y social”, llegando incluso a provocar depresión, problemas familiares y una pérdida de la calidad de vida.

Además, Moya ha resaltado el impacto económico del dolor crónico, que supone “alrededor del 3% del gasto mundial debido al absentismo laboral, la discapacidad y el alto consumo de recursos sanitarios”. Por este motivo, el doctor ha defendido “la importancia de las unidades especializadas en dolor”, no solo para mejorar la atención al paciente, sino también para optimizar el sistema sanitario.

Otro de los puntos centrales de su intervención ha sido la necesidad de abordar el dolor “desde un enfoque biopsicosocial, combinando tratamiento médico, apoyo psicológico y atención al entorno del paciente”. Asimismo, ha hecho referencia a los avances en investigación, como “la neuromodulación, los nuevos fármacos no opioides o el uso de la inteligencia artificial para personalizar tratamientos”.

El papel de Sine Dolore

Por otra parte, Moya también ha querido dar a conocer el papel de Sine Dolore, una iniciativa nacida en Menorca, con el objetivo de “dar visibilidad al dolor crónico y promover la divulgación científica”. La fundación impulsa actividades que van más allá del ámbito médico, “buscando implicar a la sociedad y concienciar sobre una enfermedad que parece invisible, pero está muy extendida”.

El acto también ha contado con la presencia del presidente de la Real Academia de Medicina de las Illes Balears, Joan Benejam; y la consellera de Salud, Manuela García. Esta presencia institucional refleja la creciente atención que está recibiendo esta problemática en el ámbito sanitario.