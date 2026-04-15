Las Islas Baleares han recibido 287 millones de euros para transformar el modelo turístico

La digitalización es un proceso que está concentrando grandes esfuerzos humanos y económicos, pero también una apuesta segura que brinda oportunidades únicas. El sector turístico se haya inmerso en un cambio de paradigma y la transición digital está siendo la llave maestra para abrir la puerta a un modelo que pone al residente en el centro, con todo lo que esto implica.

En este contexto de cambio, el Club Diario de Mallorca acogió este lunes la jornada «Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar», un encuentro organizado por Segittur, Diario de Mallorca y Prensa Ibérica. El evento sirvió para dar a conocer de qué manera la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) puede ser una herramientas eficaz para la mejora de la gestión turística y por qué los destino apuestan por la PID. Así mismo se presentaron algunos de los proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de empresas turísticas.

La cita comenzó con la bienvenida a cargo de Marisa Goñi, directora de esta cabecera, que resaltó la fortaleza de Balears que se ha posicionado como destino refugio en el contexto de la actual crisis geolpolítica. Goñi celebró la consolidación de la nueva tendencia en el sector que apuesta por crecer en valor y no en volumen de visitantes, y trecordó la necesidad de que «este crecimiento económico llegue a las empresas para que sigan innovando, pero también a los trabajadores para que puedan vivir en Mallorca con dignidad».

Rosario Sánchez durante su intervención. / B.RAMON

Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, fue la encargada de inaugurar la jornada, enfatizando el giro en la política turística del Gobierno central, que toma como eje la gestión de los destinos. «La estrategia de turismo 2030 dice que el turismo está al servicio del país y no al revés. Es un cambio radical: gestionar tu liderazgo turístico desde la responsabilidad que tienes con el territorio y con sus habitantes». Sánchez destacó que la digitalización es la herramienta que permite impulsar la sostenibilidad social y medioambiental; y que la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) nace para facilitar ese impulso. Basada en la cooperación entre administraciones y entre sector público y privado; la PID es una gran infraestructura de datos turísticos compartidos que según Sánchez ha colocado a España en la vanguardia de los países turísticos.

La secretaria destacó que las Islas Baleares han recibido 287 millones de euros para transformar el modelo turístico, lo que supone la mayor inversión que ha realizado el Estado en materia turística en las islas. En este sentido, cabe destacar que para la digitalización se han destinado mas de diez millones de euros, de los que 4,8 han sido para la Plataforma Inteligente de Destinos del Consell de Mallorca, y el resto para las pymes turísticas de las islas.

Para Sánchez, la digitalización se ha convertido en una herramienta clave para avanzar hacia un nuevo modelo de turismo que apuesta por el uso de las nuevas tecnologías que mejoren la competitividad de nuestras empresas, optimicen la gestión de los destinos y enriquezcan la experiencia del viajero, sin olvidar la calidad de vida del residente. «Hemos impulsado la mayor inversión de la historia en la transformación del turismo con la convicción de que nuestra fortaleza se basa en la capacidad de gestionar esta actividad en favor y al servicio de los habitantes», concluyó.

Enrique Martínez y Dolores Ordóñez. / B.RAMON

Dolores Ordóñez, vicepresidenta de Turistec; y Enrique Martínez, presidente de Segittur, conversaron sobre la Plataforma Inteligente de Destinos como elemento clave de la mejora en la gestión turística. Ordóñez destacó que España ha utilizado los fondos europeos para acelerar la transformación digital del turismo y ser de nuevo un referente en el sector a nivel internacional. Señaló también que algunas iniciativas pioneras como la PID han surgido en España y han sentado un precedente a nivel europeo: «Van a tener un impacto muy positivo en el turismo, vamos a ver frutos muy interesantes porque sin los datos no podemos desarrollar los modelos de negocio y gestionar cada vez mejor la calidad de vida del residente y la experiencia del turista».

Martínez apuntó que antes de nada se ha dado un cambio de paradigma en la actividad. El modelo anterior centrado en la demanda y la atracción de visitantes, ha dado paso a un sistema que prioriza la gestión del territorio. «El turismo no es ir a ferias y hacer proyectitos, es gestionar el territorio, las capacidades públicas y privadas, las de tus empresas y de tus trabajadores». Según Martínez, esta concepción total del turismo ha permitido crear en España la red de destinos turísticos inteligentes que es pionera a nivel mundial y que ha supuesto un cambio en el planteamiento de las ayudas públicas.

«Trabajamos sobre un estándar. Es una infraestructura pública digital que hace que la digitalización sea uniforme y que los mismo problemas se aborden con las mismas herramientas». En este sentido Ordóñez subrayó que «la PID va a beneficiar a todos los actores de la cadena de valor para que las pymes puedan trabajar también en ese ecosistema de datos».

Y en este contexto, las administraciones deben garantizar que la actividad sea beneficiosa para el conjunto: «el sector público no vende nada, pero tiene derecho a impulsar el desarrollo económico local y tiene derecho a gestionar mejor los servicios públicos, porque lo que está en crisis ahora es la legitimidad del turismo. Y el énfasis de la gestión ahora es construir un criterio de legitimidad basada en que todos nos beneficiamos del turismo».

Iñaki Gaztelumendi y Guillem Ginard. / B.RAMON

Tras analizar las ventajas que suponen para los destinos la Plataforma, Guillem Ginard, conseller de Turismo del Consell; e Iñaki Gaztelumendi, Oficina de Estrategia y Gestión de la PID; abordaron la apuesta de Mallorca por integrarse en la PID. Ginard resaltó que la PIDpuede servir para terminar con «la sensación de saturación, que la hay en momentos y lugares determinados» y también para una mejor gestión de los recursos. «La plataforma tendrá éxito si se utiliza, la iniciativa y la financiación surgen de la administración, pero debe ser un proyecto de la ciudadanía.», argumentó Ginard. Por su parte, Gaztelumendi coincidió en que «los que estamos dentro vemos las oportunidades para los pequeños destinos o las pymes. La PID trata de romper esa brecha. Cuando se empiece a divulgar se entenderá la oportunidad que representa». Ginard destacó además que «apostar por un gran proyecto que nos coordine a todos es un acierto y una garantía de que siga adelante sin importar el color político».

La jornada finalizó con la presentación de Proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas. Participaron Juan Pedrosa, director general, Patterson Online; Pere Josep Pons Vives, Chief Financial Officer, Mon Hotels; María José Pedragosa, CEO, Revivak; y Tomeu Guiscafré, CEO de BitGrup Solucions Tecnològiques SL. El coloquio, fue conducido por la periodista Mar Ferragut.

Mar Ferragut, María José Pedragosa, Pere Josep Pons, Juan Pedrosa y Tomeu Guiscafré. / B.RAMON

María José Pedragosa explicó que su proyecto valoriza los residuos que se generan en cualquier actividad, contribuyendo a la circularidad. Pere Josep Pons habló de cómo la digitalización se utiliza para entender las pautas de consumo de los clientes y tomar decisiones al respecto. Por su parte Juan Pedrosa explicó cómo afrontaron el reto de mejorar el grado de satisfacción de los clientes al tiempo que reducían la huella de carbono. Finalmente Tomeu Guiscafré explicó cómo la digitalización de infraestructuras críticas permite a los hoteles gestionar y optimizar recursos como el agua o la energía eléctrica.

Para todos ellos estas subvenciones fueron decisivas para poder llevar a cabo estas soluciones. «Fue un detonante para que nos estrujáramos el seso y crear este proyecto que creo que es brillante», afirmó Pedragosa. Para Pons hizo posible que «nos sentáramos todos los departamentos a colaborar, a tener un interés común y ver cómo podíamos mejorar el sistema». Por su parte, Pedrosa señaló que «hubo una acelaración muy positiva del ‘go to market’, pudimos ampliar nuestra estrategia e incluir la integridad del dato y diferentes perfiles en el mismo proyecto». Finalmente Guiscafré comentó que «como socio tecnológico, respondimos directamente a las necesidades de los hoteles. Sin la ayuda, no lo hubiéramos hecho». Más allá de haber obtenido una ayuda del programa Última Milla, estos proyectos coinciden en haber respondido a una necesidad, algo que asegura su continuidad.